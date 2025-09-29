我是廣告 請繼續往下閱讀

日本山形縣一名葡萄園果農，近來發現自己辛勤栽種、珍貴的「麝香葡萄」被偷吃。他為了抓到元兇，架設了監視錄影設備，沒想到這個「偷吃賊」個頭不小，竟然是一頭野熊。這頭熊在一個晚上就大啖了50串晴王麝香葡萄，偷吃過程全都被錄了下來。受害果農表示，這還是今年首次被熊侵害。根據山形縣電視台（YBC）報導，日本山形縣高畠町於26日凌晨發生一起黑熊入侵葡萄園的事件。受害果農富樫幸彥表示，在26日凌晨2點左右，一隻黑熊現身，將約50串麝香葡萄吃得精光。這是這座葡萄園今年首次受到熊的侵擾。因為事發前幾天，就已經發生約10串麝香葡萄被偷吃的事件，富樫幸彥才會安裝監視錄影設備警戒。富樫幸彥接受採訪時表示，「我現在很擔心在採收時會被攻擊，希望可以確保自身安全。」由於葡萄園周邊地區，包括垃圾場等地點，都曾傳出黑熊出沒的目擊情報，目前當地狩獵協會已在葡萄園內設置了箱型陷阱。山形縣由於日夜溫差大，土壤排水好，能種出高甜度的麝香葡萄。麝香葡萄的特點包括果實大粒、香味濃郁，無籽，而且可連皮食用，加上保存期限相對較長，因此常被作為山形縣特產，被選為贈送親朋好友的禮品。