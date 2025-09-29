日媒《Baseball Channel》近日盤點日本職業棒球（NPB）東京讀賣巨人隊歷年來表現不如預期的FA自由球員補強案例，其中也點名曾被譽為「台灣英雄」的外野手陽岱鋼。儘管他在日本火腿時期以穩定的打擊火力與華麗守備奠定明星地位，並在2016年以高身價轉投巨人隊，最終卻未能繳出符合期待的成績，成為討論的焦點之一。
日媒盤點巨人隊FA「不良債權」 陽岱鋼名列其中
日媒《Baseball Channel》近期撰文盤點巨人隊一系列令人失望的FA球員，旅日好手陽岱鋼也在名單之中。
文章指出，被稱為「台灣英雄」的陽岱鋼，高中畢業後，透過選秀加盟北海道日本火腿鬥士隊，2011年首次達到規定打席，繳出打擊率2成74的成績。
陽岱鋼當時是火腿隊不動中外野手，不僅打擊表現穩定，在守備上的貢獻度更是極高，展現了無數次美技守備與強肩傳球。
2013 年陽岱鋼以單季 47 次盜壘，奪下洋聯盜壘王。2014年則繳出打擊率2成93、25發全壘打、85 分打點的成績，展現出色長打能力。2016 年球季結束後，陽岱鋼宣布行使FA資格。
陽岱鋼5年15億日圓加盟巨人 卻無法打出身價
最終在多隊爭奪下，陽岱鋼決定轉戰巨人，並簽下5年15億日圓大合約，加上過往在火腿隊的實績，陽岱鋼被寄予厚望。
然而在巨人隊效力的5年間，陽岱鋼都未達到規定打席，2019年是唯一出賽超過100場的球季，但當時大多以代打身份出賽。
2021年陽岱鋼更只出賽7場，球季結束後，他主動提出離隊申請，並前往美國獨立聯盟發展，直到去年才返日加盟日職二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇。
除了陽岱鋼，《Baseball Channel》還點出另外4位球員，分別是井納翔一、野口茂樹、門倉健、森福允彦。
