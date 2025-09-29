我是廣告 請繼續往下閱讀

吳姍儒《一字千金》撇收攤 製作人火大發聲

公視益智節目《一字千金》由吳姍儒接替曾國城主持，怎料日前爆出節目團隊因與主持人溝通不良而收攤的消息，然而，今（29）日吳姍儒偕同製作人施珠勵出席媒體餐敘，吳姍儒為此澄清：「節目沒有要收，節目很好啊！我的部分都還沒播耶！我們錄完2季了啦！」施珠勵則火氣不小地說：「完全是子虛無有的新聞，亂寫是很不負責任的！」公視強調，《一字千金》沒有停播計劃，製作公司及吳姍儒的合作也非常愉快順暢，今稍早節目製作人施珠勵也怒發聲，「完全是子虛無有的新聞，亂寫是很不負責任的，有時候會很生氣，也很常為吳姍儒打抱不平，希望要寫對大眾有幫助的！」話沒說完，吳姍儒緩頰道，「我已經不是一般千金了，我是『一字千金』！」吳姍儒取代曾國城，接下節目主持，被問及是否擔心被拿來比較？她坦言因為免不了被比較，只好平常心看待，「一定會比啊，怎麼可能不比，多年來收看的觀眾熟悉原本城哥的方式，現在是不同的呈現方式，他們一定要熟悉一下，每個人都有不一樣的風格，我自己覺得還OK，因為城哥很資深，懂得又非常得多。」除了節目本身，《一字千金》APP去年首度開放觀眾邊看邊玩，邊線上答題，獲得廣大迴響，一季下載量直逼15萬。今年配合新一季節目推出，公視更重金打造粉絲敲碗已久的經典單元〈洞築機先〉與〈拼字魔方〉，全新一季自10月5日起，週日晚間8時於公視、公視+播出，10月19日起，週日晚間7時於小公視播出。