浣熊颱風從9/18生成後，歷經4次轉向、6次強度變化，生命週期長達11天，最終於今（29）日上午減弱為溫帶氣旋，中央氣象署預報員張竣堯表示，浣熊能存活這麼久，主因是存活於兩個高壓之間、導引氣流不明顯、強度消消漲漲；而在海上「迷路般」打轉的路徑，也被不少網友做成「迷路浣熊」迷因。
浣熊颱風活了11天 路徑4次轉彎、強度6次改變
張竣堯指出，浣熊颱風最初是在9/18生成，和重創台灣的樺加沙颱風幾乎同時被升格成輕颱，後續甚至成為2025年第一個強颱，但沒想到當樺加沙颱風已經遠走高飛，浣熊颱風卻在海上足存活11天，歷經4次轉向、6次強度改變，才在9/29上午減弱為溫帶氣旋。
浣熊颱風生成、強度變化
📌9/18 晚上8點：生成
📌9/20 凌晨2點：升級中颱
📌9/20 晚上8點：升級強颱
📌9/22 上午8點：降級中颱
📌9/24 下午2點：降級輕颱
📌9/27 晚上8點：升級中颱
📌9/28 上午8點：減弱為溫帶氣旋
浣熊颱風展現頑強生命力 路徑打轉是重點
張竣堯解釋，浣熊颱風生命週期可以那麼長，主要原因包括「導引氣流不明顯」、「所處海溫偏高」、「沒有遭遇地形」；由於浣熊颱風生存在2個高壓之間，沒有明確的力道指引方向，所以浣熊颱風初期往西移動，第一次往北轉彎後，就像迷路一樣，只能依靠颱風自身力道在原地打轉。
浣熊颱風打轉完後才銜接到西風槽線的導引，往東北衝刺，在浣熊迷路的這段期間，都沒有陸地影響結構，加上日本東方的海溫偏高，持續給予它能量增強，但原地轉久了會缺乏能量、風切增大，浣熊被迫減弱，離開打轉地往東北後，風切變小，又再次增強，最終跑到高緯度更冷的地方，結束離奇的一生。
資料來源：中央氣象署
