我是廣告 請繼續往下閱讀

交通部觀光署表示，今(114)年日本旅客來台人次初估已於 9 月 25 日突破 100 萬，比去(113)年在10月下旬達成的時間提早一個月，顯示日本市場來台熱度穩定成長。今年上半年整體來台旅客人次較去年同期成長10%，日本旅客也有逾11%的成長。而去年日本旅客來台突破 100 萬是發生在 10 月下旬，今年則提前在 9 月就已達成，不僅較去年同期成長，達成的速度也更快。為積極行銷台灣觀光，觀光署長陳玉秀日前率團參加9月25日在名古屋舉行的日本旅展，台灣館以「Taiwan – Waves of Wonder」品牌為主題，結合觀光亮點、旅遊產品與互動體驗，吸引大批民眾參觀。剛續任台灣觀光日本市場代言人的日本人氣男星妻夫木聰也在26日與代表團在日本旅展合體，共同傳遞台灣多元旅遊魅力，代言人為台灣觀光所拍攝的宣傳影片也預計10月中旬在日本媒體露出。觀光署表示，透過代言人喜愛台灣的形象，並結合美食、自然、文化及城市遊憩的全方位行銷，期盼在年內吸引更多日本旅客來訪，持續推升人數。