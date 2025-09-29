我是廣告 請繼續往下閱讀

樺加沙颱風環流引發花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，全台「鏟子超人」紛紛坐上開往花蓮的區間車，湧入救災活動。作家林立青更是率領團隊，在27日混亂救災後，隔日決定集中火力於光復國中，透過分工合作拆鐵門、清廢棄物、搶修馬達，成功讓校園成為臨時前進指揮所。林立青在臉書指出，27日因交通混亂及現場缺乏協調，導致效率不佳。28日一早五點就集合，六點前進入校園，避免車潮耽擱，並依需求組成水電搶修組、切鐵組、樹木處理組、家具清運組等，逐一排除障礙。志工們中午前就拆除變形鐵門、搬離破損家具，並協調小山貓推土，讓校內交通空間恢復。最關鍵的是，團隊設法找人從外地搭火車運來水電接頭，讓損壞的加壓馬達與控制盤及時恢復運作。林立青形容，完成基礎設施後，光復國中立刻具備停車、調度物資功能，未來還能作為便當發放點，支援社區。不過，他也坦言仍有三大困境：第一，水電材料嚴重不足，只能緊急拉臨時電，無法全面架設；第二，通訊壓力過大，他與同伴手機被上百訊息淹沒，卻缺乏整合平台；第三，錯誤情報頻傳，中午甚至一度誤傳「大水再來」，讓所有人驚慌逃到頂樓。林立青建議，救災應集中火力在校園、社福中心或教會等據點，才能同時提供停車、物資存放與供水，對社區幫助更大。他也批評，當地缺乏清楚規劃與指揮，不僅居民得不到正確引導，政府也未建立水電材料或五金行的供應清冊，更沒有以工代賑等機制協助災民。談到下一步，他提出兩個方向：一是待道路與水溝清理後，派小隊搭配發電機、消防抽泥吸塵器進行快速清洗；二是滿載水電材料，逐戶巡迴修繕並提供工業扇與延長線，加速居民復水復電。「光復國中明天就能成為便當站，這是讓我最開心的事。」林立青說，雖然支援小隊即將返回，但這份集體努力，讓台灣人的韌性再次被看見。