我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳子玄（左）與江國瑋（右）婚後感情很好，20日陳子玄發出合照，慶祝結婚兩週年紀念日。（圖／翻攝自FB 陳子玄）

女星陳子玄曾與前夫陳麒凱有過4年婚姻，2023年再婚江國瑋，夫妻倆常透過社群分享甜蜜日常。不料今（29）日她在社群發文透露，常看到酸民留言：「搞不好沒多久又離婚了」，雖然不至於動怒，但看多難免覺得阿雜，呼籲大家：「多說點好話，讓世界更美好」。陳子玄表示，結婚、離婚、不婚都只是追求幸福的不同方式，任何選擇沒有誰對誰錯，重點是這個決定是否讓你真正快樂。她自認在追尋幸福的過程中蠻有勇氣，也鼓勵大家傾聽內心、不畏世俗勇敢去追求。最後她再度強調：「我們都要多說點好話，讓這個世界更美好」。陳子玄2015年與陳麒凱結婚，2017年生下兒子，2019年離婚，兩人共同扶養孩子。2023年，她與圈外男友江國瑋再婚，生活逐漸步入新階段，如今一家人相伴，家庭氛圍幸福和樂。對於陳子玄的高EQ回應，粉絲留言力挺：「每個人都有追求幸福的權利」、「正能量滿滿」、「通常會酸的人就是見不得別人好」、「不要在意別人的話，自己過得好就好」、「幸福久久」，陳子玄樂觀正向的態度獲得大批粉絲支持，同時也展現她對幸福的堅定信念。