▲中國女畫家（右）指控Ryu（左）家暴自己。（圖／翻攝自qin_sijing）

馬來西亞籍YouTuber Ryu去年11月被爆出婚內出軌中國女畫家秦思靜，後來他宣布跟日本老婆Yuma離婚。本月24日畫家在社群宣布兩人已經分手，昨（28）日深夜她又在社群Threads指控Ryu是家暴男，接著Ryu回應每次都是畫家先動手，因此有部分網友到女畫家社群指她「惡人先告狀」，沒想到全被該女子封鎖帳號。秦思靜深夜在社群指控Ryu家暴，表示跟男方吵架時被罵了：「我真後悔為了妳而離婚！」因此自己拿起杯墊丟向對方，沒想到Ryu卻發瘋似的把自己往死裡打，導致一個禮拜吃不了飯，還耳鳴了三個月。針對指控Ryu事後也在社群回擊，自己當時耳朵也受了傷，還被女畫家拿酒瓶砸在脖子上，他承認自己暴力是有問題，但是認為女畫家做賊喊抓賊，只說了對自己有利的事，因此決定向對方提出告訴。由於Ryu會動手的原因是女畫家先動手，因此有許多網友到女方社群逆風留言，認為女方做賊喊抓賊，沒想到卻都被女畫家給刪除留言了。對此有網友質疑：「怎麼都不覺得自己有錯在先，一直刪除留言，將自己塑造成一個沒錯的人。」而該女子則回覆：「我沒有刪留言，只是拉黑了不喜歡的人。」直言在網路上跟Ryu吵架也要被人罵，不回擊了也要被說話：「我為什麼不能有反應？我只是個素人」，認為網友不理解自己的作為。