花蓮光復鄉受到洪水襲擊，當地災情十分慘重，台中市特搜隊於24日緊急派遣人員前往災區幫忙，其中搜救犬「Ring」也跟隨著特搜隊來到當地。Ring在昨（28）日經過一系列搜索任務，接受3名志工幫忙洗香香，卻因為一臉驕傲淡定的模樣爆紅，吸引超過百萬人觀看，引來眾人大讚「英雄值得！」
臉書粉專「台中搜救犬」於昨日發布貼文，以Ring口吻寫說：「泥濘的土把我的腳弄的髒兮兮，但我無所畏懼，穿梭在各個空間，嗅聞生命的氣味，努力的執行搜索任務，不放棄任何希望，我是搜救犬Ring」。
有趣的是，畫面中的Ring被3名女志工細心環繞照料，志工拿著吹風機不斷將Ring剛洗好的身體吹乾，而Ring一臉相當享受又舒服，還坐得挺挺的如同皇上一般，超驕傲的表情也在網路上爆紅。
畫面曝光後，至今已有超過113萬人觀看，超過5萬人按讚，許多台灣人紛紛感動寫下「英雄值得好好照顧」、「3人6手，你值得被這樣服務，辛苦了！」、「汪汪隊辛苦了」、「一臉舒服樣，辛苦了」、「表情好酷好淡定，辛苦了汪汪隊，工作結束好好休息喔！」
資料來源：台中搜救犬
