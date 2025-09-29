我是廣告 請繼續往下閱讀

▲從過去的「正中央出手點」微調到「旁邊一點點的位置」，雷蒙恩表示這樣讓他可以看到籃框了。（圖／台北台新戰神提供）

上賽季新人王、效力台新戰神的雷蒙恩即將迎來在職業生涯的第二個賽季，去年奪下新人王的他，今年將目標放得更高，瞄準聯盟年度最有價值球員（MVP），「今年我會成為最好的球員，能幫助球隊贏更多比賽，」雷蒙恩在受訪時語氣堅定、充滿自信。這份信心，他說來自於他季外對「投籃」技術的全面升級。此外，雷蒙恩也談及兩位新秀謝銘駿與魏芃禾，並給予高度評價：「他們兩個都很厲害，我想給他們很多信心。」被問及對自己哪方面的進步最有感？雷蒙恩毫不猶豫地說：「投籃。」他透露整個休賽季每天進行兩次訓練，專注調整自己的出手方式，從過去的「正中央出手點」微調到「旁邊一點點的位置」，雷蒙恩表示這樣讓他可以看到籃框了。雖然動作還在適應中，但他說「每天都要練，每天練兩次。」靠著苦練讓自己的投籃變得更好。對於是否將「年度MVP」視為本季目標之一，雷蒙恩毫不避諱地回應：「是，這一定是我的目標。」他也強調，不只是為了個人榮耀，也希望可以透過自己能力的提升幫助球隊贏更多比賽。身為「新人王學長」，雷蒙恩談到本季加入戰神、被外界極度看好榮膺新人王的兩位新秀謝銘駿與魏芃禾，雷蒙恩給予高度評價：「他們兩個都很厲害，我想給他們很多信心。」雷蒙恩進一步分享自己身為學長想帶給學弟的心法：「如果他們失誤也沒關係，籃球不是完美的運動，重點是要有信心地打、勇敢投籃。很多人會說很多話，但如果你沒信心，他們說的也都沒有用。」被問到是否有興趣身披中華隊戰袍參加今年11月的FIBA世界盃資格賽，雷蒙恩也表態：「有興趣啊！如果他們邀請我，我一定會去。」雷蒙恩從新人王蛻變為團隊核心，帶著自稱「升級版投籃」與MVP目標強勢回歸。戰神總教練許皓程近日說道雷蒙恩無疑是球隊的「X因子」，如今他不只提升個人能力，也希望能讓球隊變得更具競爭力。