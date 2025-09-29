我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安娜（左）和梵雅各（右）在狄伯仁幫助隊友晉級時稱他「行為官方」、「外交系」。（圖／Kus dream酷的夢 YouTube）

YouTuber所製作的節目《中文怪物》討論度滿滿，然而在第三集中，來自波蘭的安娜晉級後，酸了另一組隊長狄伯仁「是外交系」、「一定做最官方的」，沒想到卻引發網友罵聲。對此她今（29）日發聲回應，表示自己在賽前跟狄伯仁聊天時得知對方外交系畢業，是為了誇他做人很周到才會這樣說，沒有要酸他的意思。《中文怪物》第二關是透過分組的方式，答題獲得晉級資格。而安娜因為被選為隊長，可以選擇隊伍中該讓誰晉級，沒想到遊戲一開始她就選擇讓自己晉級，丟下隊友「我獨自升級」，不過事後受訪時她回應，因為該組有太多自己的朋友，選誰都會很難做人，所以寧願擔下爭議，也不願意傷害好友間的感情。沒想到這樣獨自升級的隊長安娜，卻對持續幫助隊友晉級的他隊隊長狄伯仁酸言酸語，她站在晉級者區跟梵雅戈直言：「他們隊長是外交系的，一定做最官方的。」此話一出卻引起大爭議，「蠻諷刺的，一個一開始就自己上去的，還在這樣評論隊長在第5個上去的」、「看完覺得你們很噁心，他幫助別人還要被你們在節目上酸」、「理解妳要先上去，但為什麼不尊重其他認真的隊長？」對此安娜今日在社群發文回應，表示節目開拍前，透露自己沒想過節目播出後引起巨大的反應，「希望大家不要因為一場誤會在網路上開戰～在此要非常感謝所有出來幫我說話的人，讓我覺得很感動❤️」