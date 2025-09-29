我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿後援投手朱承洋本季傷癒復出，投出中職現役最佳終結者的氣勢，截自9月29日賽前，朱承洋累積出賽48場拿下12次救援成功，防禦率僅0.38，進階數據也顯示其投球壓制力，堪稱本季中職之最，其中對比同聯盟其他投手的綜合指標「標準化防禦率（ERA+）」，朱承洋達到天文數字般的916，讓球迷不禁感嘆，「小朱今年真的太可怕了...是在打電動嗎？」朱承洋前年休賽季動了右手肘骨刺清除手術。 復健階段又遭遇右肩受傷，讓他錯過整個2024年球季，但本季傷癒復出，不僅找回過往身手，甚至更上層樓，論數據面，朱承洋就是中職現役最具壓制力的終結者。朱承洋本季出賽48場，主投47.2局中僅失2分自責分，被打31支安打，另添53次三振、9次四壞保送。根據《野球革命》數據顯示，朱承洋在ERA（0.38）、FIP（1.465）、三振率（K%，29.8%）、揮空率（Whiff%，30.7%），全部都是全聯盟PR100的最頂尖等級。綜合對比中職其他投手情況下，朱承洋「標準化防禦率（ERA+）」高達916，攤開全中職投手成績，至少投滿27局的後援投手中，第2名為中信兄弟終結者黃恩賜的259，且他上半季就已經關機養傷，其餘投手更是完全看不到朱承洋的車尾燈。攤開球種使用，朱承洋是標準的2球種後援投手，除了均速147公里的四縫線直球外，「殺神等級」的滑球使用率51.7%甚至高過於直球，總計投出341顆，只被打出8安打，被打擊率連1成都不到（.095）、揮空率（Whiff%）高達47.8%，開季出更曾達成連續47顆滑球未被敲出安打，成為打者的噩夢。ERA+是一個經過標準化並與聯盟平均相比的投手數據，用來評量投手在同年份、同聯盟、不同球場環境下的表現。 由於經過標準化計算，ERA+100就是聯盟平均；大於100優於聯盟平均，小於100則低於聯盟平均，計算方式為「聯盟平均防禦率／投手防禦率×100」，因此朱承洋今年ERA+916，數據上來說，就是投球表現比聯盟平均還要好上816%。大聯盟史上生涯累積最高ERA+後援投手，是洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera），他生涯ERA+達到205，是大聯盟史上唯一一位生涯ERA+破200的投手，至於朱承洋，自2018年後7季間有5季ERA+超過100，代表其生涯大多數都是高於聯盟平均的後援投手。綽號：小朱出生日期：1995年04月15日（30歲）身高體重：175公分、70公斤投打習慣：右投左打守備位置：投手最快球速：154公里擅長球路：四縫線直球、滑球出生地點：台東縣成功鎮所屬族裔：阿美族最高學歷：國立臺中高級農業職業學校職棒選秀：2013年中華職棒季中選秀會Lamigo桃猿隊第2指名簽約金額：新台幣200萬元今年月薪：新台幣20萬元（2025年）