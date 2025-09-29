我是廣告 請繼續往下閱讀

▲颱風「博羅依」29日登陸越南，掀起8公尺高的巨浪，造成當地8死17失蹤。（圖／美聯社／達志影像）

颱風博羅依（Bualoi）29日侵襲越南海岸，至少造成8死17失蹤，強風豪雨導致房屋損壞、電力中斷、道路被淹沒，當地政府提前撤離2.85萬人，數百航班因機場關閉延誤或取消。颱風在席捲越南後強度減弱，進入寮國境內。《路透社》報導，越南國家氣象局表示，博羅依颱風在登陸前沿該國中北部海岸移動，週一凌晨登陸，掀起８公尺的海浪。越南通訊社報導，颱風導致寧平省8人死亡，7人受傷。當地災害管理機構表示，廣治省附近海域兩艘漁船遭遇巨浪攻擊，17名漁民失蹤，另有一艘漁船在風暴中失聯。順化市有1人因洪水受困而死亡，清化省有1人因樹木倒塌而死亡。博羅依台風在越南造成245棟房屋受損，近1400公頃水稻和其他農作物被淹，並切斷了多個地區的交通。災害管理機構尚未報告工業設施的受損狀況，但颱風路徑附近也有一些大型工廠，包括富士康、立訊精密、台塑和Vinfast旗下的工廠。乂安省的居民胡文慶表示，颱風來襲時整晚不敢入睡，鄰居也忙著保護房屋；45歲的當地居民阮俊榮驚呼，「這是我經歷過最強的風暴之一。」博羅依颱風來襲前，政府已疏散超過2萬8500人，中部省份的四個機場關閉，數百個航班被取消或延誤。自上週六以來，颱風已在越南大部分地區引發暴雨，當局警告存在嚴重洪水和山體滑坡的風險。據氣象部門預測，從週日晚間到週二，該國部分地區的降雨量將達到500毫米。上週，博羅依颱風侵襲菲律賓，也造成10人死亡。越南氣象部門表示，週一上午11點，颱風已經移動到乂安省並進入寮國境內，最大風速從登陸越南的117公里/小時減弱至74公里/小時。