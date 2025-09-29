我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬太鞍溪堰塞湖洪水侵襲光復，泥濘遍布市區民眾家中。（圖／胡仁順-花蓮縣議員臉書）

▲昨（28）日清晨5點更有一大批休假中的印尼移工化身鏟子超人，組成「黑皮志工隊」挺進花蓮救災。（圖／青少年公益組織臉書）

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪水侵襲，泥濘遍布市區民眾家中，大批台灣人自備工具前往投入救災。不過，就有志工在救災現場被受災戶主問詢問「要幫忙拍照嗎？」瞬間讓他心酸不已，因為災區真的有很多只顧著拍照、貪小便宜拿物資的人存在，讓這位志工不禁感嘆：「這樣你到底來幹嘛？」志工「伊森」於臉書上發文分享前往光復災區現場的真實經歷，他發現救災一天比一天更有組織，人力調配也更妥當，清理效率也跟著提升。不過，同樣也開始有亂象出現，例如有人貪小便宜專門來領取物資、有人不服調度甚至鬧脾氣，還有人蹭熱度，沒幫多少忙，就開始自拍、錄影，影響別人的工作。伊森也提到，自己在幫當地受災戶清理家園，在中途坐著休息時，卻被住戶大哥主動詢問：伊森當下與另一組高雄的年輕志工對看，隨即立刻婉拒。伊森結束支援救災行程搭車時，心頭突然一陣酸，因為「不是啊，這樣你到底來幹嘛？」伊森感嘆表示：「幫忙之餘也不要忘了這裡除了是災難現場，也是某些人的「家」，不管你拍照或錄影的用途是什麼，只要要拍到受災戶的家裡都必須經過他們的同意，也要尊重他們。不要對別人造成二次傷害。」貼文曝光後，也吸引一票志工有感回應，「我在清汚泥有個人就卡在我與另一位志工中間，剷了幾下就開始自拍，然後就站在一邊了，直到我們整理完，他依然是那幾下」、「現場的狀況，真的不是一般人可以想像，有些人真的高估自己的能力就過去」、「真的！我看到一些些的人拍完照片後就在玩手機」，還有人坦言，在災區現場的外國人、外籍移工反而是最拼命救災、清汙泥效率最高的一群人。