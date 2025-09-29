我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫生參與花蓮救援 ，蹲物資站紙箱旁抽菸惹議被炎上，對此八炯曾發文疑似挺孫生：「要24小時不停地挖才是」，發出1小時後隨即刪除。（圖／翻攝自musiclin_1107）





花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，街道覆滿厚重汙泥災情慘重，民眾也紛紛進入災區協助清理。網紅孫生昨（28）日因跑到蹦闆店挑釁被炎上，今（29）日才現身花蓮災區幫忙，不料有民眾拍到，他蹲在物資站旁哈菸被炎上，對此八炯發23字疑似逆風挺孫生，表示：「要24小時不停地挖嗎」，不料貼文發出1小時隨即刪除。孫生到達光復鄉時，看見街道滿是淤泥、屋舍受損，忍不住感嘆：「真的超慘耶，花蓮真的好辛苦。」他穿著短褲，全身被泥水沾染狼狽，加入志工行列搬運與清理，直言「雖然辛苦，但很有成就感」。但隨後有民眾在「爆料公社官方專屬」分享影片，拍到孫生在物資站抽菸，原PO批評：「這裡通道不大，還擠在那邊抽煙，旁邊全是紙箱欸」，讓他再度被炎上。對此，家鄉在花蓮的網紅八炯，一度想逆風替孫生緩頰，曾發文表示：「奇怪，都不能休息一下，要24小時不停地挖才是」，不料貼文發出1小時隨即刪除，對此不少網友也呼應：「能夠穿雨鞋下泥巴、拿鏟子體力消耗極大，適度休息理所當然」、「有幫忙就值得肯定」、「挖過泥巴就知道有多累，不休息根本撐不住」、「就算是機器也需要停機保養」。孫生負面評論依舊不斷，有人冷嘲熱諷：「這是在洗白蹭流量吧」「就算抽煙也不用在這裡吧」、「去拍照片作秀而已啦」、「叫推土機把他推去堵堰塞湖的缺口吧」。孫生近期爭議連環爆，即便做了善舉，也因頻頻脫序行為而遭質疑，如何扭轉外界對他的觀感，是他面臨的一大挑戰。