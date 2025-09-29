我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國男星于朦朧疑似含冤而已，台灣演藝經紀大老孫德榮（如圖）是挖掘他出道的人，他對此感到不捨，特別到廟裡為他舉辦法會和祈福。（圖／記者葉政勳攝影）

資深經紀人孫德榮原計劃前往中國北京替于朦朧討公道，並宣布將發表不自殺聲明」以保護自身安全，為驟逝的愛徒于查清真相、討回公道，對此，他今天現身新莊地藏王菩薩廟表示，周圍的人都阻止他去北京，他只能先在台灣透過陰間處理伸冤，他也藉機透露，自己未來的後事代理人也已經找好了，就是幫于朦朧 辦理法會的好友小冬瓜。孫德榮坦言，原定計劃赴北京是為了讓真相大白，但他決定聽從親友的建議，暫時取消行程，他解釋原因：「所有的人都阻止我去，我去了你們可能就找不到我了，且如果我真的到了北京，那就是踏到別人的地盤，一切就很難講。」不過，孫德榮也相信自己不會遭遇太大的惡意，他表示，「我在臉書都是悼念于朦朧，也沒去質疑誰，所以相信還是會對我網開一面。」他認為，既然親赴北京風險高，不如「我們做台灣的事情就好了」，將精力放在為愛徒辦理後續儀式，他也透露已準備了很多水果要奉獻給于朦朧。孫德榮已正式委請知名殯葬業者單程旅行社的小冬瓜（冬瓜行旅），辦理于朦朧的大型超渡法會，他強調，小冬瓜不僅是最好的朋友，連自己未來的後事，都已經決定要交給他處理。法會孫德榮選在以為亡者申冤聞名的新莊地藏王菩薩廟舉行，並將在神明見證下，替愛徒進行儀式，小冬瓜表示，這次儀式能幫助于朦朧的魂魄可以回歸、找到平靜。法會內容相當特別，除了超渡祈福，還包含恭請八家將、官將首等台灣民俗力量協助追查兇手下落，希望能藉此為于朦朧討回公道。