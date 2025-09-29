明天至週四（9/30至10/2）全台大多為晴到多雲，午後中南部山區有局部大雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，菲律賓東方海面有熱帶擾動，未來可能發展為颱風，預估在週五至週六（10/3至10/4）通過台灣南方，花東、恆春半島將出現雨勢，雖不是致災性降雨，但災後地區仍須防範。
開工日中南部有大雨 大台北繼續飆36度
張竣堯提及，明天開工日至週四，全台各地天氣晴到多雲，午後南部、山區會因為「熱力作用」出現短暫雷陣雨，特別是中南部山區要注意局部大雨；清晨海陸風輻合，西半部也會有些零星短暫陣雨；氣溫依舊炎熱，各地白天32至34度，大台北、中南部近山區35至36度。
颱風不排除生成 週五、週六雨掃花東
針對颱風動態，張竣堯說明，目前菲律賓東方海面依舊是低壓帶，有熱帶擾動發展中，該系統有機會持續增強，不排除生成為颱風，路徑則是因為太平洋高壓較強，整體往南壓，所以主要往西走，通過菲律賓呂宋島、進入南海機率最高。
張竣堯指出，熱帶擾動是否成為颱風還有待觀察，路徑會在週五、週六最靠近台灣，其外圍雲系、水氣會因為逆時鐘旋轉被帶到台灣，屆時花蓮、台東、恆春半島會有明顯雨勢，雖然不會到「致災性降雨」，但仍要提醒災後地區要特別防範。
中秋連假後還有颱風訊號 降溫再等等
張竣堯也說，中秋連假的週日至下週一（10/5至10/6），台灣水氣會減少，全台各地回到多雲到晴、恆春半島有局部短暫雨、午後中南部、山區有局部短暫雷陣雨的天氣；目前看來尚未有東北季風南下，高溫炎熱的環境還會持續。
此外，部分模式認為，中秋連假之後也可能還有熱帶系統出現，但由於預報時間較遠，張竣堯表示，中秋連假後會不會還有颱風？氣象署會持續觀察最新資料。
資料來源：中央氣象署
