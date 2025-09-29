我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年10月新番必追動畫！貴族千金打暈全球動漫迷

▲《間諜家家酒》第三季視覺圖可以看到校車元素，明示有「校車挾持事件」主線劇情。（圖／X@spyfamily_anime）

▲《一拳超人》時隔6年進入第三季，劇情將正式進入「餓狼戰」。（圖／X@opm_anime）

▲公爵千金史卡蕾特在舞會上遭未婚夫凱爾王子取消婚約，臉色一沉，後續劇情出乎常人意料！（圖／X@saihito_anime）

▲《擁有超常技能的異世界流浪美食家》動畫都把現代美食畫得超級美味！（圖／X@tonsuki_anime）

2025年進入十月份，日本動畫也將進入全新的秋番時期，本季動畫可以說是強檔眾多，包含2部超強神作《SPY x FAMILY 間諜家家酒》、《一拳超人》都推出續作第三季動畫，還有因為精美預告片而讓全球期待度爆棚作品《最後可以再拜託您一件事嗎？》，女主角史卡蕾特居然不是普通柔弱的貴族千金！《NOWNEWS》也將整理2025年10月新番必追名單，可以在即將到來的中秋連假補番，追上最新進度！播放日：10月4日起每週六晚間23點推薦度：5顆星台灣代理版權：木棉花《間諜家家酒》第三季依舊由WIT STUDIO和CloverWorks製作，過去的高品質畫面相信粉絲都是有目共睹，本季片尾曲《Actor》由幾田莉拉主唱，而從官方近期釋出的各種視覺圖，可以看出第三季即將進入漫畫原作當中的「黃昏的過去篇」和「校車挾持事件」。如果忘記了《間諜家家酒》先前劇情的話，記得抓緊時間在中秋節連假三天一次看完，見證可愛安妮亞運用能力拯救世界吧！播放日：10月5日起每週日晚間23點45分推薦度：4顆星台灣代理版權：木棉花電視動畫《一拳超人》終於進入第三季，劇情將正式進入「餓狼戰」，動畫依舊由J.C.STAFF製作，主題曲由 JAM Project feat.BABYMETAL演唱「Get No Satisfied!」依舊熱血滿分。不過，只要是一拳超人的鐵粉，都知道第一季MADHOUSE製作的畫面水準極高，後續團隊難以追上，但劇情依舊足夠精彩，而且還是睽違6年的最新一季，因此還是必須看下去！播放日：10月4日起每週六晚間0點推薦度：5顆星台灣代理版權：木棉花動畫《最後可以再拜託您一件事嗎？》改編作家鳳ナナ自同名小說，故事講述一個公爵千金史卡蕾特在舞會上遭未婚夫凱爾王子取消婚約，看似俗套的惡役千金劇情，卻在下一秒翻轉！史卡蕾特當眾向王子喊話：「這是我最後的請求。我可以把這臭女人打得落花流水嗎？」隨後展現她不曾向外人展現過的強大武藝，把會場所有人都痛扁一頓，而動畫預告片曝光後，立刻讓史卡蕾特這位非典型的女主角在全球爆紅，再加上動畫的打鬥畫面流暢、畫風精美，因此期待度爆紅，很有望成為10月最大黑馬！播放日：10月8日起每週三晚間0點推薦度：５顆星台灣代理版權：木棉花引誘人吃消夜的動畫又來了！《擁有超常技能的異世界流浪美食家》講述一位日本上班族向田剛志無辜被捲入異世界雷西格王國的召喚勇者儀式，獲得了「網路超商」技能，隨後化名成穆寇達，還用現代料理技術征服神獸芬里爾「緋爾」，在異世界展開一場美食之旅的動畫。動畫對於料理製作的過程畫面相當注重，每一個畫面都像是能透過畫面穿過香味，再加上播出時間是台灣深夜，因此許多動漫迷都是先買好消夜配著欣賞，才不會看到一半肚子開始餓得咕咕叫了！