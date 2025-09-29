我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣長照人力供不應求，企業紛紛開出高薪搶人才。(示意圖／高雄市政府勞工局提供)

最高月薪上看6萬、時薪460！台北企業開高薪搶人才

▲微笑單車也大舉徵才，包含調度專員、維護專員等，其中夜班與大夜班維護與調度專員職缺，高薪達48,000元。（圖／記者徐銘穗攝）

知名大企業同樣缺人！大量儲備幹部職缺釋出

台北市17企業徵才活動時間、地點資訊

中秋節前夕企業徵才熱潮來了！台北市就業服務處表示，有17家優質企業近期釋出472個職缺，工作內容從餐飲、零售、汽車服務、長照照護都有，最高時薪更是上看460元、月薪6萬，完整職缺薪水內容一次看！北市就業服務處將於9月30日至10月3日，在景美、內湖、西門、北投、艋舺及南港東明等就業服務站舉辦為期四天的徵才活動，統一超商、特力屋、聖德科斯、棉花田、好好生活家居家具、萬達寵物、微笑單車以及許多長照機構都將進行徵才。就業服務處表示，面對高齡社會需求，長照相關機構本次大舉徵才，提供超過100個看護與照服員職缺，包括安德利、承霖、惠安、潤田、璞馨、傑緣、行愛住宿長照等機構釋出工作機會，時薪從200元至460元、月薪甚至可達60,000元。微笑單車也大舉徵才，包含調度專員、維護專員等，其中夜班與大夜班維護與調度專員職缺，高薪達48,000元、時薪最高也有240元，另有高溫津貼、油資補助、年終獎金、留任獎勵與推薦獎勵。此外，零售龍頭如統一超商、特力屋、聖德科斯、棉花田、好好生活家居家具、萬達寵物等多家企業開出儲備幹部、門市銷售正、兼職等職缺，培育未來店主管理人才。連鎖餐飲集團王品集團-青花驕，也提供餐飲管理、儲備幹部等專業發展管道，月薪上看44,500元以上，提供完整職涯發展與晉升制度。北投就服站：特力屋、傑緣居家長照西門就服站：微笑單車內湖就服站：萬達寵物、行愛住宿長照、捷博西門就服站：統一超商景美就服站：安德利居家長照、承霖居家長照、惠安居家長照、潤田居家長照南港東明就服站：聖德科斯、棉花田、好好生活家居家具、王品餐飲-青花驕艋舺就服站：潤田居家長照、璞馨居家長照、錢櫃景美就服站：微笑單車