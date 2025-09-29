我是廣告 請繼續往下閱讀

差1數字錯過2.1億頭獎！「悲情幸運兒」在台南誕生

◾台南市北區成功里西門路4段371號1樓「夢想彩券行」

▲威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元。（圖／記者徐銘穗攝）

只差一個號碼獎金就差好幾倍？威力彩核心玩法一次看

▲威力彩最常見到800元將第二區的1至8號全包的買法。（圖／記者陳明安攝）

威力彩第1140078期於今（29）日晚間開獎，最終本期頭獎2.1億並未送出，威力彩邁入12連槓，下期（10/2）頭獎上看2.3億元。不過，今晚威力彩頭獎雖未開出，卻開出1注貳獎，這位「悲情幸運兒」誕生在台南市，只差1個數字就能抱回2.1億，只獲得貳獎的2846萬元獎金，雖然已經是驚人的意外之財，但兩者獎金差距約7倍，還是有些可惜。威力彩第1140078期頭獎為2.1億，稍早透過直播開獎，台彩晚間22時公布中獎結果，本期威力彩頭獎槓龜，貳獎則有1注中獎，這位幸運兒第一區6個號碼全中、但第二區沒中，仍獨得貳獎獎金2846萬2,968元新台幣，開出二獎的中獎彩券行如下：這位在台南買彩券的幸運兒，雖然抱回高達2千8百多萬的意外之財，但與2.1億的頭獎相比，仍有一段不小差距，兩者獎金相差約7.4倍。可以想見，他今晚肯定是徹夜難眠，一方面因巨額獎金而興奮不已，另一方面卻又忍不住懊悔只差一個號碼，錯失破億頭獎的機會。「悲情幸運兒」無疑成了對他最貼切的形容。威力彩：第一區12、16、17、20、27、36，第二區03。今彩539：03、15、21、29、37。39樂合彩：03、15、21、29、37。三星彩：7、2、7。四星彩：5、8、6、4。威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元，不過威力彩須要兩區的號碼全中才能拿得頭獎，因此最常見的包牌就是，第一區選好固定的6個號碼之後，將第二區8個號碼都買下，一組則是新台幣800元。若本次這位幸運兒多花7百塊採取包牌策略，就能帶走2.1億，真的相當可惜。