依據台北市政府勞動局統計，違反就業服務法第57條第3款雇主指派所聘僱之外國人從事許可以外工作的比例逐年增加，勞動局提醒雇主，若指派所聘僱的外籍家庭看護工外出代為採買、繳水電費等非被看護者照護相關事務，恐已違反《就業服務法》第57條第3款規定，將面臨3萬元以上15萬元以下罰鍰，一旦遭查獲，除罰鍰外，若雇主限期未改善，還可能被廢止招募許可及聘僱許可，導致無法再聘僱外籍勞工。根據外國人受聘僱從事家庭看護工的工作內容規定，主要工作範圍是被看護者之日常生活照顧相關事務工作，例如：協助進食、洗澡、如廁、服藥、簡易復健，以及替被看護人準備餐食、洗衣、打掃其起居空間等。然而，近年來經常接獲檢舉，有雇主要求外籍家庭看護工代為前往超商購物、繳交電話費、銀行辦事，或幫家人購買外食、日用品等。這些與被看護者無直接關聯的雜務，即屬於「許可外工作內容」。勞動局進一步說明，許多雇主常認為「移工自己願意去買東西，沒有強迫，應該沒問題吧？」實際上，無論外籍移工是否出於「自願」，甚至是利用休息時間幫忙，雇主只要知情而未加以阻止，即構成消極指派，依據法規，即使非明確指派，只要雇主「明知或可得而知」，默許移工從事許可以外工作，亦構成違法。勞動局再提醒，如果外籍看護工受雇主之託，幫雇主家人或朋友處理私人事務，例如幫忙朋友家中打掃、或幫忙親友營業店家外出送物等，這些行為若與原聘僱目的無關，受益人（即家人或親友）也可能因「非法聘僱」或「容留非法工作」違反《就業服務法》第57條第1款或第44條規定，最高可處75萬元罰鍰。北市勞動局長王秋冬再次呼籲雇主，應確實了解外籍家庭看護工的工作範圍，勿因一時便利心態，讓移工承擔法律風險。移工不是跑腿人員，也不是家用助手，其工作應聚焦於被看護者本身。雇主有責任確保移工在合法範圍內工作，避免觸法受罰。如對聘僱外籍人士相關規定有任何疑問，歡迎洽詢臺北市勞動力重建運用處（02-2338-1600）、臺北市政府勞動局（1999轉7506、1412、1414）或勞動部勞動力發展署（02-8995-6000）尋求協助。