日本楓葉季即將登場！日本氣象協會近日公布2025年首波楓葉預測，北日本、東日本的賞楓期將比往年稍晚，西日本則與往年大致相同。日本氣象協會也推薦全國５個紅葉景點，今年想要日本賞楓的民眾，記得提前規劃好行程。
日本氣象協會（tenki.jp）近日公布2025年首波楓葉預測，今年秋季（9月至11月）全國氣溫預計將持續高於平均值，今年日本北部和東部地區的紅葉觀賞期與往年同期相比將略有推遲，西部地區則大致與往年同期持平。
報導解釋，秋季氣溫較低時，紅葉觀賞期將提早；氣溫較高時，紅葉觀賞期將延後。由於10月前氣溫將持續高於平均水平，因此以往賞楓期較早的地區，今年將會比往年稍晚。不過氣溫預計將在11月逐漸恢復到平均值。因此，東部和西部平原地區的許多地區，紅葉觀賞期將與往年同期是相同時間。
日本北部（北海道和東北），今年的賞楓期將比晚年稍晚，10月中旬鄰近，早晨氣溫將逐漸降至10℃以下，平原地區樹葉將開始變色。北海道層雲峽、定山溪溫泉、大沼公園，以及東北地區的奧入賴溪、明子峽、裏磐梯等地，最佳賞楓期都落在10月中旬。
東日本（關東－甲信地區和東海地區），東日本許多平原地區要等到11月，早晨氣溫才會降到10℃以下，因此平原地區賞楓高峰期會在11月中旬後。上高地的最佳賞楓期是在10月中旬；鬼怒川溫泉、白川鄉將落在10下旬；彌彥公園將在11月初；高尾山則是11月下旬。
西日本（近畿、中國、四國、九州）地區，楓葉的最佳觀賞期大致與往年持平，比北日本、東日本稍晚。京都嵐山的最佳觀賞期在11月中旬；大仙在11月初、宮島在11月下旬；四國地區的寒霞溪在11月中旬；九州地區耶馬溪、高千穗峽在11月中旬。
日本氣象協會推薦！5大賞楓景點一次看
北海道神居古潭：10月19日至20日，北海道札幌、旭川等地迎來了首場降雪，早晚氣溫降至個位數已成常態，「旭川八景」之一的神居古潭，每年的這個時候，包括日本橡樹、花楸樹和楓樹在內的各種樹木都開始染上黃色和橙色。
宮城縣鳴子峽：鳴子峽位於宮城縣大崎市，是東北部屈指可數的紅葉勝地之一，達100公尺的峽谷在秋季染成紅色和黃色，雄偉的岩壁與絢爛的紅葉形成鮮明對比，附近還有鳴子溫泉可以緩解疲勞。
岐阜縣郡上八番城：該處是奧美濃地區的名城，11月初至中旬是賞楓的最佳時節。白色的天守閣與楓樹的交相輝映，在藍天白雲的襯托下格外美麗。火紅的楓葉環繞著天守閣，景象蔚為壯觀，常被描述為「燃燒的天守閣」。今年的「紅葉節」將在11月2日到24日舉行，8至17日還有點燈活動。
京都睿山鐵道「楓葉隧道」：叡山電鐵沿線在市原站和二之瀨站之間約250公尺的路段上，沿線種植了約280棵日本楓樹和大楓樹。您可以一邊快速穿過隧道，一邊透過車窗欣賞紅葉美景。賞楓的最佳時節是11月下旬，但在這之前楓樹的綠葉會變成黃色、橙色和火紅色，可以欣賞到不同顏色的美景。
東京明治神宮外苑：東京東京的紅葉景點，很多人想到的大概就是明治神宮外苑的銀杏林蔭道。這條長約300公尺的街道兩旁，146棵銀杏樹排列成行，今年明治神宮外苑的最佳賞楓時間預計為11月中旬至12月初。每年都會有亮燈活動，呈現與白天截然不同的夢幻景色。
