「柚子同學」高承睿今（29）日在2025年WTT中國大滿貫賽男單首輪迎戰瑞典名將、巴黎奧運銀牌得主莫雷加德（Truls Moregard），雖然在第二局扳回一城，但比賽中段出現大腿不適，一度申請醫療暫停，在場邊接受治療。最終高承睿以1：3吞敗，止步中國大滿貫首輪，無緣延續去年16強的佳績。年僅20歲的高承睿，目前世界排名第40，賽前與世界排名第5的莫雷加德已有5次交手紀錄，僅在2024年澳門冠軍賽中險勝對手一次。此次碰頭，高承睿帶著舊傷上陣，表現起伏明顯，也難以發揮百分之百的實力。首局，高承睿開局便遭對手9：1猛烈攻勢壓制，僅得3分快速讓出。第二局他調整策略，一度取得6：1領先，最終以11：4成功追回一城。然而第三局風雲變色，高承睿在2：1領先時出現大腿不適，腳步明顯受限，莫雷加德趁機連下9分，以11：6再下一城。高承睿也在此局後申請醫療暫停，場邊接受治療。儘管傷勢並未緩解太多，高承睿第4局仍堅持回到場上，不過行動受限導致進攻與防守均力不從心，從3：3平手後被對手連得8分帶走比賽，以5：11再失一局，最終以局數1：3落敗，結束本屆大滿貫賽旅程。高承睿去年曾在此賽事連勝多位國際名將，打進16強寫下個人大滿貫最佳成績，今年則在傷勢與排名保分壓力雙重夾擊下止步首輪。此外，高承睿在此站比賽還有與林昀儒的男雙賽事，是否能如期出賽仍是未知數。