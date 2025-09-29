我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市上週小幅走低，華爾街密切關注就業數據，美股今（29日）開盤，標普500指數上漲0.4%、那斯達克上漲0.6%、道瓊工業指數上漲98點或0.2%。截至美東時間上午11點32分，道瓊工業指數下跌80.35點或0.17%，暫報46,166.94點；標普500指數上漲15.94點或0.24%，暫報6,659.64點；納斯拿克指數上漲121.77點或0.54%，暫報22,605.84點；費城半導體指數上漲65.96點或1.02%，暫報6,371.01點。個股部分，輝達上漲2.19%、台積電ADR上漲0.84%、特斯拉上漲0.08%、微軟上漲0.37%、Meta上漲0.22%、Google上漲0.5%。蘋果下跌0.75%、英特爾下跌2.38%。美國財經媒體CNBC報導，上週圍繞AI交易的質疑聲浪，為大盤帶來壓力，一些交易員甚至質疑輝達和OpenAI之間是否有足夠的資金來支持基礎設施計畫。不過，AI晶片巨頭輝達本週開盤上漲，其他AI股如AMD、美光科技也都上漲2%和4%。巴克萊美國股票策略主管克里希納（Venu Krishna）認為，AI產業的資本支出最終仍將為市場提供推動力，「AI資本支出成長勢頭沒有放緩的跡象。此外，其他行業也受益於AI基礎設施支出的浪潮。行業集中度值得謹慎，但隨著AI作為全球成長焦點的勢頭增強，標普500指數的科技板塊佔比較高，其相對於其他指數而言應該處於有利地位。」華爾街的投資人也關注週五上午發布的9月非農就業報告，但這份數據表現相當關鍵，需要顯示出勞動市場正在降溫，以支持進一步降息，同時又不能過度疲軟，以免引發對經濟衰退的擔憂。隨著本週撥款截止日期臨近，所有人都在關注聯邦政府可能關門的情況。上週末，川普表示如果國會不能阻止政府關門，聯邦政府工作人員可能會被大規模解僱。美銀分析師在報告中指出，「如果政府關門持續超過Fed會議，Fed將依賴私人數據來做出政策決策。我們認為這可能會略微降低10月降息的可能性，但影響不大」。但分析師同時也警告，如果政府利用關門期間永久裁員，則可能對就業與消費者信心產生更大影響。