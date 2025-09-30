中央氣象署今（30）日早上7時發布高溫特報，提醒民眾各地天氣高溫炎熱，今日白天台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫出現的機率，提醒民眾避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：30日白天
📌高溫橙色燈號：台北市、新北市
中央氣象署預報員張竣堯指出，受到太平洋高壓籠罩，教師節連假結束後天氣依舊偏熱，大台北地區有機會出現36度以上高溫。今天全台白天高溫大約落在31到36度之間，正午時段紫外線強度高，提醒外出民眾務必做好防曬並多補水，清晨與夜間低溫則大約在25到27度。
至於天氣型態，從開工日一路到週四，大部分地區以晴到多雲為主，不過午後南部及山區因熱對流作用，容易冒出短暫雷陣雨，尤其中南部山區要留意局部大雨；另外，清晨時西半部受海陸風交會影響，也可能出現零星短暫降雨。
