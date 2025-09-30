我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許光漢與陳澤耀（如圖）戲外相約打籃球。（圖／甲上娛樂提供）

演員許光漢在昨（29）日出席新作《他年她日》首映會，主演群袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤，與監製張艾嘉、導演龔兆平也都齊現身，演唱主題曲的林俊傑也驚喜登場，讓現場尖叫聲不斷。而許光漢在片中與陳澤耀飾演兄弟，透露戲外相約打籃球，還跟國中生比球技，但竟自爆被國中生認出後遭嗆「球技還好」，笑認全靠身高優勢。許光漢在電影《他年她日》中飾演陳澤耀的哥哥，兩人也為培養好感情，戲外常常抽空一起約出去打籃球，還在球場上跟國中生弟弟們切磋球技。許光漢笑說：「有身高優勢」，不料在被國中生認出後，只要沒投進就會遭嗆「許光漢球技也還好嘛」。不過許光漢也透露大獲全勝，霸氣喊：「這怎麼能讓，就算被激怒也不能輸」，讓大家笑翻。陳澤耀回憶拍攝《他年她日》印象最深刻戲碼，「開拍第1天我真的差點就要讓這部電影拍不成，那時候我騎一台電車，現場我們演員都有很多討論，光漢就說大家應該是對這台車很熟悉的，因此提議可以跳上車，然後我一邊在開著車，彩排時這些對過都沒問題，結果一開拍就⋯⋯」，透露車子直接暴衝。陳澤耀解釋情景，因自己駕駛不太熟練，開拍時油門突然暴衝，許光漢在後座便直接踩空，「當下就很危險，差點就直接敲下去，我那時候嚇死了，想說才第1天！」差點讓對方破相。許光漢在一旁補充說，當時不擔心跌下去臉部著地，自己還是會敏捷地用手支撐，「剛好我們節奏沒對到啦！沒事！」《他年她日》由監製張艾嘉、導演龔兆平、製作及藝術總監文念中集結金獎團隊打造，結合奇幻設定與跨時空愛戀，斥資億萬台幣製作，電影尚未上映已話題不斷，日前入選第30屆釜山影展「Open Cinema」單元，還於可容納5千人的釜山電影中心BIFF劇院舉行世界首映，門票一開賣便秒殺完售，人氣非常高。