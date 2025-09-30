我是廣告 請繼續往下閱讀

10月1日起泰國共有六個區域機場將調高乘客服務費，國內與國際航班乘客都將受到影響，由於十月有許多假期，準備出國度假的台灣民眾需要留意。根據泰國《民族報》報導，泰國交通部管轄的泰國機場局宣布，自10月1日起國內線與國際線的乘客服務費將各調漲新台幣約23元。法規調整後，國內航班每名旅客需支付新台幣約70元；國際航班則需繳交新台幣約325元。此次費率調整適用於從甲米（Krabi）、素叻他尼（Surat Thani）、烏汶（Ubon Ratchathani）、坤敬（Khon Kaen）、那空是貪瑪叻（Nakhon Si Thammarat）以及彭世洛（Phitsanulok）六個機場出發的乘客。新規費其實自7月1日起已逐漸隨機票同步徵收，不過將在10月正式全面生效。泰國機場局表示，這項措施主要是為了因應營運需求，並提升服務品質。官員指出，相關費用將用於加強機場基礎設施，包含候機環境改善、安全設施升級及旅客服務強化，以提供更舒適與便利的出行體驗。目前泰國主要國際機場如曼谷素萬那普（Suvarnabhumi）和廊曼（Don Mueang）不在本次調整範圍內，僅限六個區域機場。不過未來若營運成本持續攀升，不排除會再進行全面檢討。