▲氣管藥物「氣舒痰」退出台灣。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

胸腔科醫師蘇一峰近日在臉書上發文表示，可以從0歲用到100歲以上的氣管化痰藥物「氣舒痰」（Bisolvon Solution），因價格不敷成本，連印尼廠都做不下去，胸腔科給付很久沒調整了，讓他忍不住寫下「台灣他X的健保奇蹟」、「胸腔科醫師都跑光光了！」。蘇一峰指出，「氣舒痰」這一個化痰藥物，可以喝可以管灌又可以蒸氣吸入，從感冒、病毒感染、流感、新冠、氣喘、COPD，肺炎、支氣管炎、支氣管擴張症、呼吸衰竭插管...等等都使用的藥物，未來就要消失了，現在都要跑了，連印尼廠都做不下去了！讓他氣憤表示「台灣他X的健保奇蹟，一罐救命的化痰藥物，殺價到印尼廠都不做。」網友也對此留言表示「我們這邊的藥局才賣$65，原廠到底要怎麼生存下去」、「這瓶 RSV 新冠救星耶 我自己也有使用！」、「難怪這邊藥局都沒貨了」、「這種藥很多人都需要的，怎麼可以.....」‘「重點是沒得替代阿..」。據食藥署說明，建議經醫療專業人員評估後，依治療指引及臨床經驗選用同成分、不同含量之口服劑型替代，如國嘉釋痰錠、生達必舒咳錠、皇佳普拿咳錠、生達鎮咳袪痰液、生達美舒咳液、晟德舒痰液。