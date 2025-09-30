我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許純美（如圖）回歸凡人生活，近日被目擊穿拖鞋現身街頭。（圖／記者林調遜攝）

許純美腫一大圈！67歲近況曝光惹心疼

▲許純美（如圖）整個人腫了一圈，生活過得相當滋潤。（圖／記者林調遜攝）

知名女星許純美2003年爆紅，憑藉鮮明外型、獨特思維與說話方式，一直到2008年間都是話題人物，時常掛在嘴邊「上流社會」、「我學佛」的口頭禪令人記憶猶新，2017年她宣告退出演藝圈，過著平凡人的日子，8年時間過去，近日許純美於街頭被目擊，手拿近20萬香奈兒包、招牌帽子也沒少，不過身形不如以往纖瘦，整個人胖了一圈，近況引發熱議。據《鏡週刊》報導，近年已銷聲匿跡的許純美，日前於街頭被目擊，本月23日她現身北市北安路街頭，招牌帽子沒缺少，再搭配綠色大露肩上衣、雪白長褲以及鑽錶，一邊挽著要價近20萬的香奈兒包包，一身打扮完整卻穿著百元拖鞋，手上拿著市場平價長傘，落差頗大。值得一提的是，畫面中的許純美不如以往印象中的乾扁身材，臉蛋雙頰有些圓潤，露出的雙肩也長出小肉肉，已有發福跡象，看來近年消失演藝圈，回歸凡人生活依舊過得相當滋潤，回顧許純美過往生涯，資深藝人恬娃5年前分享一起在對方家喝下午茶的畫面，近2年偶爾與她聯絡，去年恬娃上節目時受訪，曾說要幫許純美尋覓男友，但身家稱有300億元的她，卻只肯給對方每月3萬元，朝9晚7，還要兼司機，且週休一日，讓恬娃忍不住酸「錢這麼少，誰要？」在感情路上，當年許純美頻頻碰壁，2006年，她和邱品叡的姐弟戀轟動一時，豈料訂婚3個月後，男方因許純美不幫忙還債爆打她，最後退婚。2007年嫁給小23歲林宗一後，淡出演藝圈近10年，2015年被爆慘遭拋棄。2017年底上節目講佛法，「已經在阿彌陀佛前發誓，若再交男友就不得好死。」