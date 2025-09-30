我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邵庭到花蓮救災，分享心得。（圖／翻攝自IG@ting.talk）

39歲邵庭是初代宅男女神，轉戰電商後淡出演藝圈將近10年，偶爾才會上綜藝節目，是演藝圈出了名的愛狗人士，更是人美心善代表，近來她親赴花蓮救災，在IG分享了救災需要注意的事項，全身泥土的她乍看之下還真的認不出，當時救災和她同一組的民眾也留言，誇她當時超認真，被讚是最美鏟子超人。邵庭近來到花蓮參與救災行動，事後在IG分享心得，「現場鏟子很多，可帶可不帶，不過刮水的比較缺，也容易壞，建議買得到可以帶，處理比較濕的場域很適用，土扒也很實用，這兩個都很適合力氣不大的人或體力偏弱的人使用。」邵庭也表示，鏟土需要體力，要用對施力點還有找對工具才能堅持，累了就要馬上休息，團體行動也比較能照應，還要注意警報聲，以及攜帶小型垃圾袋，將自己的垃圾帶回家處理，不要再留給災區現場。邵庭提醒大家要準備除菌濕紙巾，「上廁所或吃飯各種都會用得到，不一定隨時有水洗手，小瓶生理食鹽水可以準備，今天有夥伴眼睛被泥噴到剛好就用上了。」最後，她提到災區現場真的非常需要幫忙，「千萬不用擔心自己幫不上，只要你時間可以，歡迎來幫忙！」不少網友湧入PO文留言，還有當天和她同一隊的民眾，「邵庭很認真，因為我們跟他們同一小隊」、「今天跟邵庭同隊，覺得你真的很賣力欸」、「辛苦了，願一切好好的」、「妳真的很棒」。