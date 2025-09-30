我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許光漢出席活動時，分享日前到越南宣傳電影時的心情。（圖／甲上娛樂提供）

許光漢在2019年靠《想見你》紅遍全亞洲，電視劇經過6年風潮依舊不退，8月剛退伍的他馬上帶著新電影《他年她日》回歸，正逢電影宣傳期的他，被問到家人是否因為許光漢是巨星有其他反應，對此他搞笑說：「姊姊現在傳訊息給我，只會叫我幫買演唱會門票，還指定要前排的。」過去許光漢曾透露親姐姐也熱愛追星，因此弟弟出人頭地後，不免也是要「人脈支援」一下，許光漢昨日在接受訪問時就提到，姊姊現在傳訊息給他，都是叫自己幫她買演唱會門票，甚至指定要前排票，能看見果然全天下的姊姊們，都是以使喚弟弟為樂。許光漢為了宣傳《他年她日》跑遍亞洲各國，前進越南時甚至有上千人深夜在機場等候，只為了一睹男神帥氣笑臉。甚至在電影活動現場還有粉絲穿婚紗來追星，對此許光漢表示，很開心粉絲為了他大費周章，不過有時候視線掃過去會被嚇到，「怎麼有白白的在那裡？」《他年她日》由監製張艾嘉、導演龔兆平、製作及藝術總監文念中集結金獎團隊打造，斥資億萬台幣製作，創造一場跨時空的奇幻愛情，電影尚未上映已話題不斷，還入選第30屆釜山影展「Open Cinema」單元，在當地能容納5千人的釜山電影中心舉行世界首映，門票一開賣秒殺完售，可見許光漢的超高人氣。