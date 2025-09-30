花蓮地區因強颱樺加沙導致嚴重災情，不少藝人們以捐款、捐物資來幫助賑災，但不料竟有藝人因此被道德綁架。44歲女星李亮瑾在28日分享與羅巧倫、葉華一起吃宵夜的合照，卻被部分網友狠酸「沒去花蓮幫忙」，讓她忍無可忍直接在昨（29）日於Facebook上傳截圖質問：「難道要PO捐款收據或人到花蓮現場才叫做有出力？」
李亮瑾在分享與友人一起吃宵夜的照片後，火速被大批酸民道德綁架，讓她忍無可忍PO出網友留言，並於貼文中表示：「早就料到會有酸民了…不懂耶！難道我得po出捐款收據或者人到花蓮現場才叫做我有出力？大家做善事量力而為，能做到什麼地步全看個人能力跟個人願力…請酸民朋友們先關心你們自己再來檢視他人吧！」
李亮瑾PO宵夜照被狠酸 網友抱不平：真是吃飽太閒
截圖中則是一位網友寫下：「沒去花蓮幫忙，還報呷這好，懷疑哦？」讓她怒回：「懷疑什麼？難道我不用工作賺錢嗎？我捐錢也要先工作才有錢能捐啊！工作和朋友吃東西不行嗎？到底你在酸什麼？」
許多人看到後，也紛紛為她抱不平「做善事本來就是量力而為，可惜鍵盤俠就是不懂」、「酸民真是吃飽太閒，他怎麼不自己先去」、「別生氣，妳無錯，別被道德綁架」、「沒去幫忙還在那邊留廢話，他自己也沒好到哪裡去，好好笑」等。
李亮瑾為八點檔女星 曾獲最受歡迎藝人獎
李亮瑾在2002年出道，因在2013年出演八點檔《世間情》的方思瑤一角而獲得關注，還在2014年獲得新浪微博舉辦的「最受歡迎的台灣戲劇女演員」第一名，並與陳珮騏共同獲得「最受歡迎台灣戲劇螢幕情侶」第一名。私生活方面，她與歌手張峰奇在2019年結婚後，陸續誕下兩名兒子。
資料來源：李亮瑾FB
