▲孫生昨晚公開現場影片，證實自己真的有幫忙清淤，今日凌晨也發文回應外界對他的攻擊。（圖／孫生IG@soon6669）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流導致泥沙沖毀居民房子，當地災情慘重，不少民眾自發性湧入災區幫忙，網紅孫生也在其中，但他卻被拍到坐在紙箱旁邊抽菸的照片，遭質疑只是去現場假救災、真作秀。對此，孫生今（30）日也出面回應，他在IG限時動態寫道：「今年我的心成長了好多，我不想再演那種沒禮貌的鳥戲了」，強調自己是真的參與救災。今日也剛好是孫生33歲生日，他說自己根本沒心情慶祝，粉絲祝他生日快樂就好。孫生赴花蓮參與「鏟子超人」的行列，幫助居民把淤泥清出屋外，卻被質疑沒有真的做事，被拍到坐在紙箱上休息、抽菸、吃泡麵的畫面。孫生強調自己真的有下去救災，只是中午短暫休息就被大做文章，他直言救災並非作秀：「今年我的心成長了好多，我不想再演那種沒禮貌的鳥戲了」。收拾好心情後，孫生也笑說：「沒事」，剛好今天也是他的33歲生日，孫生對粉絲說：「生日應該要嘴角微上揚，我完全沒有想慶祝生日的想法，你們跟我說生日快樂我就很開心了。」昨晚孫生也在IG上傳救災影片，他說：「沒人在作秀，我們是來真的」，感謝夥伴橘子的號召，他們總共湊齊130人，透過饅頭媽贊助的遊覽車到花蓮，換上裝備後就開始加入清淤行動。孫生在救災中也有所感觸，感性地說：「謝謝花蓮，你們給了我好多溫暖」。畫面中可看到孫生真的有穿著雨鞋跟大家一起鏟土，粉絲見狀也大讚，「謝謝你們願意放下手邊的生活，第一時間趕赴花蓮，用汗水與雙手幫助受困與需要的人！」孫生更在留言區直呼：｢去花蓮救災的我，才是現在真正我的樣子」，可以看出他想扭轉形象的決心。