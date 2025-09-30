我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA金州勇士隊與年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）續約談判鬧得不愉快，當家球星柯瑞（Stephen Curry）近期針對這個議題給出個人看法，他坦言球隊目前正陷入某種意義上的困境，也透露自己有跟庫明加溝通過，了解他的想法，並相信一切最終都會步上正軌。庫明加今年為受限自由球員，勇士有意搬出複數年合約提前續留，但雙方在年限與談判金額上存在巨大鴻溝，由於庫明加去留問題嚴重影響勇士隊的未來操盤，包含新援霍福德（Al Horford）的合約細節，也得等到庫明加合約出爐後才能確定，因此在媒體日上，霍福德與庫明加都未出席。柯瑞8月時就曾對外討論到庫明加合約問題，並給出個人看法，在媒體日上，柯瑞再一次以隊內老大哥的身分表達立場，「這件事當然還在討論之中，我們嘗試釐清需求，希望把一切簡單化。」「同時間，我們也得了解球隊目前的遭遇跟挑戰，這其實每年都會發生，就是在季前討論如何才能在開季後順利步上軌道，朝目標前進。」柯瑞坦言，球隊以及部分球員，目前確實陷入一種困境，但他有信心最終都能往好的方向前進，「今年的確有點不一樣，我們理解會有這些過程，但做為球員，最重要的工作就是上場，然後打好球。」柯瑞最後強調，他會持續聆聽庫明加的想法，他們都不會被外界聲音影響。