前台大醫院感染科醫師、旅日達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，最近日本流行新冠，在台灣流行流感，再久一點可能日本的流感也會高起來，提醒如果要到日本的民眾，要記得施打疫苗，同時建議要加保有提供醫療的旅遊平安險。
10月有多個連假，如果有民眾準備要前往日本旅行，林氏璧在臉書粉專上分享目前日本和台灣流感和新冠的流行狀況。林氏璧提到日本流感在去年冬天極大流行創下1999年以來新高之後，很快就躺平，來得快去得也快，2月以後就是很低度的流行了，直到現在。新冠病毒在日本大概半年就會有一個波峰，剛剛過去的這個夏天又有一波流行，主要流行株是NB.1.8.1，和台灣目前流行株相同。目前正在高點，高峰可能快要下去了。
羅一鈞：國內流感疫情上升
台灣的話狀況不太一樣。我們的流感一整年都有一定程度的流行，只是原本和日本同樣流行H1N1，近期H3N2有逐漸增加的趨勢。他也提到，羅一鈞署長表示，目前國內流感疫情上升，同時也伴隨著「流行型別轉換」，最近幾周A型流感類別H3N2已要超車H1N1。台大兒科權威黃立民醫師也曾提到，夏季流感疫情至今並未完全結束，但預估今年秋冬流感還是會有一波不小的疫情。
流感、新冠新病毒株，林氏璧建議打疫苗
林氏璧提到，儘管之前得過流感，或是去年打過流感疫苗，因為台灣這個冬天可能流行的是新的H3N2，還是建議可以流感打疫苗。新冠方面，台灣和日本一樣夏天有個大流行，且台灣夏季新冠的重症還有死亡數甚至是超過去年冬天流感的。他強調「新冠一直在，對重症高風險族群來說，新冠的威脅可能還是比流感高。」
台灣的這波夏天新冠疫情比日本早結束，現在雖處於低點波動，但全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢。今年開打的莫德納新冠疫苗選用LP.8.1，和去年的JN.1差了九個胺基酸，較能有效針對最新流行株NB.1.8.1產生抗體。建議重症高風險族群考慮施打。
