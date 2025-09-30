我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市公館圓環於9月13日0時開始執行拆除與地下道填平工程，工程提前於昨日上午6時通車，改建為正交路口型態，終結在地57年圓環地標，今（30）日是教師節連假後首個上班日，考驗上班日的車流狀況，台北市長蔣萬安、副市長李四川今日一早7時30分就前往視察。蔣萬安今日在市政會議上也感謝副市長李四川能夠統籌協調各單位蔣萬安在市政會議上指出，關於公館圓環，今天早上他在開會前，特別去了公館。昨天他自己親自開車，經過公館圓環，從羅斯福路，南往北幾個方向。今天早上7點多看車流量不少，那確實都還算通暢。但就在他回來開會時，現場的回報車輛數量有大幅的增加，而且有幾個方向是塞車的狀況。交通、工務、警察局等相關局處要儘速的因應並且改善。同時也要通知圖資做更新，像Google Map導航並沒有更改，可能會讓用路人有所誤導。另一方面，有需要提醒用路人的資訊也要盡快讓用路人知道，並且熟悉。蔣萬安說，今天現場也碰到幾位民眾來反映，包括福和橋下橋之後，車流匯流的改善建議，以及行穿線要退縮的建議。後續都會來優化，也邀請相關局處持續的來做調整，包含標線、號誌等。蔣萬安提到，在工程面，他要非常感謝工務局、交通局、警察局同仁在這段時間非常辛苦付出。剛啟用的這段時間，用路人可能需要時間去熟悉路型，也要請警察局在通勤時間配合適當的警力以及義交在現場協助。交通局也要觀察標線以及號誌的秒數是否要做優化以及調整。蔣萬安表示，公館圓環原定的施工期間是65天，結果市府在17天就完成這項工程，這整個過程也讓他們學到很多。依照傳統的施工工序，往往是依照線性的思維，也就是A項做完了，換B項進場，B項做完，然後是C，然後DE，接續進場。而這一次的圓環工程是採取水平施作的思維，包括自來水公司，包括中華電信等管線的事業機關，各個相關單位都盡量同時進場。一方面齊頭並進，一方面精準銜接，特別是交工處，以及新工處這次的銜接非常地順暢，有別以往，值得肯定。蔣萬安說，大家為了縮短民眾塞車的時間都全力以赴，他也要非常感謝李四川能夠統籌協調各單位，也希望大家能夠從這一次的工程學習到合作協力的新思維。