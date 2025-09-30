我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不少人認為連續兩年打進西區決賽灰狼應該也是最熱門爭冠球隊之一，Anthony Edwards已經成長為更有主宰力球星，季後賽經常能打出統治級表現。（圖／美聯社／達志影像）

▲Stephen Curry仍是目前聯盟排名前七球星，LeBron James排名還在聯盟前八，Luka Doncic排在第三，或許湖人和勇士還有無限可能。（圖／美聯社／達志影像）

▲尼克補進前最佳第六人Jordan Clarkson和法國前鋒Guerschon Yabusele已經很誇張。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

2025-26NBA季前熱身賽10月3日開打，例行賽10月22日開戰，不能免俗一定要送上NBA總冠軍分析+預測。NBA今年爭冠級別球隊有九隊，最熱門有四隊。爭冠級別八隊是：東區騎士、尼克，西區雷霆、金塊、灰狼、快艇、火箭、湖人、勇士。但快艇因為Kawhi Leonard密約事件影響，未來很多變數，火箭主控Fred VanVleet膝蓋前十字韌帶撕裂整季報銷，火箭缺少後場最重要三分外線和節奏帶動者，戰力折損嚴重，難以填補。最熱門四隊是：騎士、尼克、雷霆、金塊。不少人認為連續兩年打進西區決賽灰狼應該也是最熱門爭冠球隊之一，Anthony Edwards已經成長為更有主宰力球星，季後賽經常能打出統治級表現。灰狼今年夏天失去板凳最出色奇兵Nickeil Alexander-Walker，主要輪換人手沒有明顯補強，灰狼在西區極可能失去競爭力。湖人和勇士是被低估的兩支老牌球隊。湖人仍是西區前三等級球隊，關鍵在角色球員發揮和LeBron James、Luka Doncic兩人磨合程度，重要的是Austin Reaves的進化與外線。勇士簽下39歲Al Horford後，四個核心主力先發平均37歲，Stephen Curry37歲、Jimmy Butler 36歲、Draymond Green 35歲，史上最老，這麼老的勇士還有爭冠實力？專業人士和媒體都不是很樂觀。Stephen Curry仍是目前聯盟排名前七球星，LeBron James排名還在聯盟前八，Luka Doncic排在第三，或許湖人和勇士還有無限可能。四支爭冠最熱門，除了衛冕軍雷霆保持爭冠班底，累積一年信心和豐富經驗，金塊、騎士、尼克今夏天都有體質和輪換上關鍵改變。金塊交易送走Michael Porter Jr.，用Porter Jr.年薪3800萬美元空間，換來+補上Cameron Johnson、Bruce Brown、Jonas Valanciunas、Tim Hardaway Jr.四名主要輪換戰力，補上禁區、防守、籃板，提升速度+運動能力，拉升板凳能量和角色球員作用，金塊過去兩年板凳不行，只能硬操主力陣容漏洞得到最大補強。金塊操作幾近滿分，Nikola Jokic仍是聯盟最好球員，Jamal Murray仍是又神又鬼神奇後衛，Aaron Gordon+Christian Braun依舊是最棒兩名先發配角，防守一流，攻防一體，金塊重新站上爭冠最熱門球隊舞台。騎士今夏失去板凳後衛Ty Jerome，但簽下後衛Lonzo Ball和前鋒Larry Nance Jr.兩名即戰力，整體戰力還有提升，Lonzo Ball的防守和組織、持球都能為騎士帶來更豐富戰術變化和輪換深度，Larry Nance是被低估的團隊球員，攻防都能帶來驚奇效率。尼克今夏補天賦補人手補到滿出來。尼克補進前最佳第六人Jordan Clarkson和法國前鋒Guerschon Yabusele已經很誇張，上周再撿到也拿過最佳第六人Malcolm Brogdon，後場人滿為患，前場人手多到滿出來。我的總冠軍預測：金塊。Nikola Jokic仍是NBA最有主宰力球員，金塊人員和天賦配置也最完整，人手不會多到滿出來，金塊擁有那種與眾不同奪冠氣質和文化，希望不會因為金塊前教練Michael Malone離開而受到影響。