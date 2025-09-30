近期行動電源爆炸起火事件頻傳，經濟部標準檢驗局日前宣布，包含Anker（安克）、亞果元素、Lenovo、Energizer與Mypower等6款行動電源、總數量近8.8萬顆需要召回。另外，小米及墨子科技也有行動電源需要召回，《NOWNEWS》一次整理召回型號、回收方式，快看你的行動電源有沒有在清單內！
標檢局日前公布5品牌、6款行動電源召回公告，包括Anker安克 A1257，5439顆；亞果元素有兩款，分別是GRAVITY CS5、GRAVITY CS10，共3萬500顆；Lenovo PBLG2W，53顆；Energizer UE10013CQ，2004顆；Mypower MP-10050， 5萬顆，6款共計8萬7996顆，如果家中有該行動電源，要盡快聯繫廠商，進行換貨或退款。
📌Anker安克 A1257
召回型號：A1257
申請召回方式：先確認是否為在台灣購買的A1257 Anker Power Bank (10K, 22.5W) ，確認無誤後，填寫https://ankr.club/召回申請問卷，並選擇補償方案，3到5個工作日會有專人聯繫召回及後續補償事宜，會有專人免費到府回收行動電源。
召回補償方案：安克提供3種補償方案，可擇一補償。
‧ 升級換新：免費更換升級款 A1259 Anker Power Bank（10k，30w）行動電源。
‧ 安克台灣官網商品抵用券：價值$1,100（按照過往180天線上最高建議售價$890 元，再額外補貼$210元）僅限官網使用（https://www.anker.tw/)。
‧ 退款：最高按照過往180天內線上最高建議售價$890全額退款。
聯繫方式：如果不確定是否為需要召回的型號，可以聯繫客服E-mail：support.taiwan@anker.com。
📌亞果元素GRAVITY CS5／CS10
召回型號：GRAVITY CS5／CS10行動電源，生產序號尾數為A、BA、BB、B。
申請召回方式：將產品寄送到「亞果元素專案部」（地址：106台北市大安區基隆路三段85號，收件者：亞果元素專案部收，電話02-2738-9900），並在盒內附上完整收件人資訊，亞果會寄回升級版電芯新品；或是直接到亞果各直營門市、旗艦維修中心進行更換，不過門市現貨情況不一，建議可以先打電話到該門市確認。
召回補償方案：更換全新升級版電芯新品行動電源。
聯繫方式：官方客服專線02-2736-7999、02-2738-9900，Email：support@adamelements.com。
📌Lenovo聯想 PBLG2W
召回型號：PBLG2W，召回批號是產品號碼（10位數）：40ALLG2WWW，並且製造日期為以下月份之一（西元年份後2碼/月份）：21/12, 22/01, 22/02, 22/03, 22/04, 22/05, 22/06。
申請召回方式：到申請更換設備網站填寫資料，並附上清晰可讀的召回設備標籤照片、完整運送和聯絡人資訊，後續會由專人聯繫進行換貨。
召回補償方案：更換產品。
聯繫方式：官方客服專線0800-000-702，Email：recalls@lenovo.com。
📌Energizer勁量 UE10013CQ
召回型號：UE10013CQ
申請召回方式：Energizer公司已在官網公告召回2004顆同批次產品。
召回補償方案：更換新產品QE10007PQ QI無線快充。
聯繫方式：電話 03-3124888分機3201，Email：jacky_wu@tennrich.com.tw。
📌Mypower MP-10050
召回型號：MP-10050
申請召回方式：持Mypower MP-10050行動電源到台灣大哥大myfone直營及特約服務中心更換，時間為即日起到2026年12月31日止，如果超過回收時間，可聯繫天宇工業張先生02-2218-8888分機8881、8337，或是手機0988-173-909。
召回補償方案：升級更換FEii FPW-8500無線充電行動電源。
聯繫方式：台灣大哥大myfone直營及特約服務中心。
📌小米自帶線行動電源20000 33W
召回型號：PB2030MI
申請召回方式：在召回公告頁面輸入產品序號後，辦理召回。
召回補償方案：退款。
聯繫方式：客服專線02-7725-5376。
📌墨子科技萬能充Pro 多功能五合一行動電源
召回型號：產品規格處的序號列為202211、 202212。
申請召回方式：目前召回已在2023年底結束，官方表示在召回期間，針對所有回收的產品，以及有參加健檢服務的使用者產品，進行了全面性的安全檢驗與測試，都沒有發現安全性的問題及結構上的瑕疵，如果目前使用上無異常，可以繼續使用，若後續有任何疑問或需要協助，也可以聯繫客服。
召回補償方案：更換新品。
聯繫方式：官方客服專線06-384-3492。
最後提醒平時攜帶行動電源，要避免把行動電源與金屬物品，如鑰匙、硬幣一同攜帶，避免造成短路風險，平時收納建議使用保護袋或夾鏈袋分開裝，降低觸發事故機率，如果行動電源外觀破損、破損、膨脹等，應該立即停止使用。
資料來源：經濟部標準檢驗局、Anker安克、亞果元素、Lenovo聯想、台灣大哥大、小米、墨子科技
資料來源：經濟部標準檢驗局、Anker安克、亞果元素、Lenovo聯想、台灣大哥大、小米、墨子科技
