中秋節貼圖應景登場！LINE表示，本周免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（30）日大放送，一口氣上架7組免費貼圖、表情貼，不只有實用的中秋節快樂圖案，其中還包含2組「表情貼」，可搭配文字使用，也能單獨當貼圖送出；《NOWNEWS》另外挖出2組隱藏貼圖，包括免加好友就能一鍵下載的好料，合計18組貼圖免費下載別錯過。
🟡「免費貼圖小舖」9月30日最新上架
📍兔子便利商店 【免費可愛中秋節貼圖】（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/30
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍GU小題大作：小高潮色計事務所 × 威嗝高校（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/30
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍金斗雲 - 日進斗金（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/30
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍聯邦小白表情貼 初登場!（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/30
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍呱鬆與狐哥 陪你一起過中秋（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/30
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍Brooks Brothers中秋限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/14
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名好友
📍曼黛瑪璉 × 小心臟（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/14
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名好友
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍FINAL FANTASY XIV 繁體中文版-夥伴們日常（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/17
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍LINE 秘寶挖挖哇 × 喵嗚公園合作（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/29
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
-----以上9組為本周免費新圖-----
📍嚦咕×曾莞婷女神，陪你輕鬆玩轉每一天！（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/18
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物品牌名店 × 白木耳（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/16
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 小狗狗波比（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/7
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物直播×欸波暖暖（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/1
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 社畜兔（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/1
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
🟡LINE「貼圖小舖」9月免費貼圖整理
📍LINE TV｜小水豚豆仔（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE旅遊 × 柴犬蘇蘇柴（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/16
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 夯話題×古露露與好夥伴篇（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/9
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE禮物 × 啊兔（⬇️點此下載）
下載期限：2025/10/2
使用效期：90天
取得條件：加入好友
