我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李東健透露僵直性脊椎炎每個月都會發病。（圖／翻攝自SBS）

45歲韓國男星李東健，日前登上節目《我家的熊孩子》時，透露自己因為眼球充血就醫治療，沒想到確診無法根治的僵直性脊椎炎，他表示病症每個月都會發作至少一次，並且每次就像針扎一樣劇痛難忍。李東健在節目中被拍到眼球嚴重充血，他表示這一年來都都飽受視線模糊、畏光等困擾，就醫檢查後被診斷是罹患「僵直性脊椎炎」，他被醫生告知這個病目前是沒有根治方法的，只能靠服用藥物控制，生活習慣也要嚴格管理，不然會有更嚴重的病症發生。李東健提及病情發作時，所有痛感都會集中在右側肩頸，就像千百支針一般瘋狂刺進身體，就連呼吸也像針扎，而李東健的媽媽聽到兒子生病後也感到非常心疼，直呼：「兒子怎麼會這樣」，讓人聽了超鼻酸。今年45歲的張東健於1998年出道，曾出演《新娘18歲》、《巴黎戀人》、《月桂樹西裝店的紳士們》、《七日的王妃》等劇，被譽為一代韓劇男神。他在2017年宣布跟女星趙胤熙結婚，同年迎來一名女兒，不過兩人婚姻僅維持3年就在2020年協議離婚。近日他曝光離婚後交的新女友，女方為小他15歲的女演員姜海琳，兩人多次被目擊在江南逛街，對此雙方經紀公司回應：「藝人私生活不予回應」，不過聽說他對身邊好友大方展示幸福：「謝謝大家的祝福，我現在很幸福。」根據中國醫藥大學附設醫院官網解釋，僵直性脊椎炎是一種自身免疫疾病，有可能是免疫失調或是家族性遺傳，併發症有著接骨點或附著點病變（如：腳後跟發炎）、眼睛葡萄膜炎（症狀為視力模糊、畏光、脹痛等）、手指或腳趾發炎（俗稱香腸指╱趾）等。病症主要好發於40歲以下男性，目前僅能靠運動復健、服藥減緩症狀。