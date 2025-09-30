我是廣告 請繼續往下閱讀

網路媒體《菱傳媒》因捲入民眾黨立院黨團總召黃國昌的「狗仔」風波，今（30）日宣布停止運作、不再發稿。《菱傳媒》在2021年11月創立，當時正值《蘋果日報》停刊後不久，因此網羅了不少資深記者，希望能延續《蘋果》過去揭弊、爆料精神，監督政府，如今驟然宣布停止運作，結束不到4年的生命，讓人錯愕。根據《菱傳媒》介紹，「我們由一群資深與專業的媒體工作者組成，以『菱角』為 Logo，取其黑白分明之意，只問是非、不問立場、沒有包袱、堅持事實。不受政府、黨派、商業利益以及股東等介入影響。我們會放眼國際、鎖定國內外政經議題，深入調查剖析，搶進現場，踢爆弊端，滿足讀者知的權利，堅守媒體第四權。」當時有不少《蘋果》各路線資深記者加入，不過幕後出資者始終未公佈，因創辦人是前立委徐中雄、社長是曾任《中央社》社長的陳申青，兩人與國安會前秘書長金溥聰關係密切，《菱傳媒》的成立一直傳出與金溥聰有關，甚至背後金主也一度被傳是鴻海創辦人郭台銘，不過《菱傳媒》都否認。但特別的是，《菱傳媒》才成立不久，2021年底，徐中雄就宣布與陳申青理念不合，請辭董事長。徐中雄說，《菱傳媒》籌備過程，陳申青只透過LINE傳了一次一份很簡單的工作時間表給他，其他的事情都沒有讓他知道，就連原本公司名稱要叫做《知傳媒》，最後卻改名菱傳媒也未事先知會他一聲。徐中雄請辭董事長後，改由施威全接任。施威全曾任陸委會主委賴幸媛辦公室主任、新北市都發局長。去年11月，北檢偵辦京華城案，接連約談民眾黨前主席柯文哲太太陳佩琪、台北市前副市長黃珊珊等人，當時施威全也被以證人身分傳喚作證，但之後痛批，他從被傳到訊問只覺莫名其妙，不解與該案有和牽連，而後檢察官提示他針對此案寫的評論文字，因文章裡批評檢察官搞錯《都市計畫法》，「檢察官問說是誰要我寫？誰支付稿費？稿費付到何方？問題很無厘頭。」《菱傳媒》創刊後的第一套調查報導「台中105號碼頭」案，揭發台中黑派掌門人、鎮瀾宮董事長顏清標去年1月與台中紅派代表、台中市議會前議長張清堂合作，兩家聯手奪下台中港105號碼頭20年經營權，粗估20年營業額可望超過100億元台幣。報導鉅細靡遺拆解105號碼頭從公用轉變為民營的巧門，揭露顏寬恒多次在國會殿堂上，利用立委身分院質詢、提案關切此案的發言內容，且同步揭露顏家橫跨砂石瀝青與營造業的驚人事業版圖，且因正值台中第二選區立委補選期間，該系列報導格外引發各界關注，最終顏寬恒並未當選。該報導也在2022年11月入圍象徵新聞界最高榮譽之一的卓越新聞獎。資深媒體人周玉蔻曾說，徐中雄請辭董事長，可能就是與這套報導遭顏家施壓有關，不過徐中雄、顏寬恒都否認說法。此外，《菱傳媒》剛成立時資本額僅5千萬，對媒體營運來說一直是很大壓力，不過到了2022年10月，《菱傳媒》增資至4億新台幣，當時陳申青僅說，資金來自一群認同經營理念的股東。只是新股東入主後，2023年11月，《菱傳媒》人事又大幅變動，不少資深記者去職。去年1月，台鋼集團積極跨足文創產業，不僅入主「昇華娛樂」跨足影視產業，更一口氣入主《民報》、《菱傳媒》2家網路媒體。巧合的是，《民報》與《菱傳媒》這次都捲入黃國昌「狗仔」風波，大股東台鋼集團，29日緊急請社長陳申青南下說明，經過討論後，台鋼決定要結束經營，不少《菱傳媒》員工都是今天才知情，緊急被叫回公司，未來何去何從，就等公司說明。