台中市謝姓男子與柯姓女子交往8年，但不想扶養小孩，期間曾3次墮胎，怎料，前年5月柯女再度懷孕，足月後在住處浴缸內產下一名男嬰，不過，情侶檔仍不想負責，竟將男嬰放在浴缸中溺斃，隨後丟到租屋處後方水井中，半年後，謝男因良心不安自首，被依殺人、棄屍等罪起訴，謝男符合減刑一審判處6年5月、柯女則判11年2月，經上訴二審，台中高分院今天駁回上訴、維持原判。檢警調查，31歲謝姓男子與同齡的柯姓女子，兩人大學期間開始交往，更在8年內3度墮胎，而在2022年10月間，柯女發現已懷孕8周，兩人討論後打算再做引產手術，同年11月前往診所諮詢，當時胎兒已滿13周，已過可用藥物處理時間，柯女害怕一拖再拖，直到前年5月還挺著孕肚上班，某日突然腹痛如絞，返家後發現羊水破裂，聯絡謝男到場後，由謝男替柯女在浴缸接生。產子後，柯女表示不願留下小孩，謝男就將男嬰放在浴缸中溺斃，撈起後用毛巾包裹，帶回謝男位於石岡區租屋處後方水井丟棄，謝男良心不安，去年初才向警方自首，全案由檢方依殺人、棄屍等罪起訴。因柯女表明不願留下男嬰，謝男讓男嬰在注滿水的浴缸溺斃後，以垃圾袋包裹帶回石岡區租屋處後，棄置在租屋處後方水井，謝因良心不安，去年初向檢警自首，坦承殺嬰棄屍過程。警方在水井撈出，裝有男嬰屍骨的垃圾袋，檢方偵結將2人起訴，柯女稱很後悔，又說謝男是恐怖情人，不與他睡覺就會被威脅；法官一審認柯女有工作能力，不至於讓男嬰衣食無著，卻仍決定殺嬰，判處11年2月徒刑，謝男則符合自首減刑，判處6年5月，謝男上訴二審，今天仍維持原判。