受惠輝達供應鏈、晶片Rubin貢獻，以及伺服器需求強勁，利多之下緯創今（30）日開盤以134.5元開出後，隨即衝上漲停版，股價鎖死在140.5元，成交量爆出10.6萬張大量，還有超過13000張排隊等買，成為老AI股領頭羊。緯創今日股價直衝漲停，僅次於2023年7月25日創下的161.5元紀錄，寫下歷史新高，近日資券同增，且外資法人連2日大買、近5日已加碼共逾8.1萬張。法人表示，大客戶戴爾預計自2026年起加大對緯創的訂單規模，訂單量較今年成長至少三倍。以出貨規模換算，緯創今年的Compute tray出貨量約相當於 5000櫃，2026年則有望提升至12000至15000櫃。法人預估，緯創今年每股純益約8元，2026年僅憑既有的戴爾與惠普的 GB系列訂單，就可望推升每股純益至11元以上；若再加計Rubin專案的貢獻，2026年每股純益甚至有機會達到15至16元。另一家大型本土法人出具最新報告也指出，緯創今年第二季財報利空已經反應，第三季因台幣回貶，以及GB200/300良率逐漸爬升，預期下半年的利潤率將由谷底回升，第二季是全年利潤率的低點。該報告並預估第三季與第四季的營業淨利率分別為3.3%、3.1%。由於評價顯著低估，該本土法人對緯創維持「買進」評等，並調升目標價至171元，估潛在漲幅33.6%。美系外資重量級分析師近日的最新報告指出，Vera Rubin機櫃的平均售價尚不明朗，不過，如果計畫順利推進，有助於延長輝達供應鏈的需求能見度至2027年，並可能帶來獲利上行空間，看好的ODM業者中，緯創名列其中。