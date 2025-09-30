花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉市區，全台各地救援隊與物資陸續湧入，數萬名「鏟子超人」挺身而出，接力投入清淤與復原。為了整合災區資源，近期更有網友自發打造「鏟子英雄」平台，讓志工能依地點需求快速報名參與，另一名熱心民眾則整理出「光復鄉救災資訊整合」地圖，讓災區資訊能互相串聯。
「鏟子英雄」網站協助花蓮救災！一鍵報名超快速
花蓮災區目前除了現場的中央志工分配站與慈濟志工站，協助志工調度之外，有網友自行架設「鏟子英雄」網站，協助花蓮救援任務快速對接，成為重要的民間資訊媒合平台。
網站頁面清楚劃分「救援區域」、「志工總數」、「已完成」、「急需支援」四大分類，並附上「志工須知＆最新公告」及「救援任務列表」。每個任務下方都標明需求人數、集合地點及報名按鈕，協助前線更有效率地調度人力。
消息曝光後，立即在Threads上引來大量好評，不少人驚呼「數位超人讚讚讚！行動力、超音速的速度爆表啦」、「繼口罩地圖、防災APP之後又一力作，絕對會上國際新聞」、「台灣人的能動性太強大了⋯世界最強」、「果然台灣到處都有人才、超人」。
花蓮光復「救災資源整合包」上線！物資、志工住宿地一次看
除了鏟子英雄地圖以外，也有網友親赴光復鄉協助，並發現部分避難所或物資站因缺乏聯繫，導致物資重複或品項不均。為了改善狀況，他決定創建一個LINE群組，方便各據點彼此通報需求，讓物資能更平均分配，志工也能即時掌握資訊。
該網友自製花蓮光復鄉「救災資源整合包」，並於25日公開在社群平台分享，內容為一份Google地圖，標註災區內外的物資轉運、收發站、醫療支援、幼兒資源、供水點、洗手間及志工住宿地點，還附上交通資訊及「需志工協助區域」，例如哪些地點需要怪手進駐或志工清淤，目前瀏覽次數已突破16萬。
