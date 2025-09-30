我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣桌球一哥林昀儒今（30）日在WTT中國大滿貫男單32強迎戰日本名將宇田幸矢（Yukiya Uda），雖在先失兩局的劣勢下展現韌性強勢扳平，但決勝局關鍵時刻連續失誤遭對手逆襲，最終以2：3落敗，止步32強，無緣晉級16強。世界排名第11的林昀儒此役面對排名第33的宇田幸矢，開局一度掌握8：5的領先優勢，但隨後接連失誤遭對手連得5分，以9：11先丟一局。第二局林昀儒在接發球銜接上仍不穩定，即使喊出暫停後有所調整，仍以6：11再度失守，讓對手率先聽牌。背水一戰的林昀儒在第三局找回節奏，透過發球優勢與相持中的穩定發揮，以11：8扳回一城。第四局雙方多次拉鋸戰成平手，林昀儒靠著關鍵發球，在12：10驚險拿下，將局數扳成2比2平手。進入決勝第五局，林昀儒延續反攻氣勢先行得分，甚至一度逼迫宇田喊出暫停。然而，雙方比數來到6：6後局勢急轉直下，被宇田打出致勝直線球，加上林昀儒連續回球出界，最終以8：11敗下陣來，無緣晉級16強。