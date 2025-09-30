我是廣告 請繼續往下閱讀

▲于朦朧（如圖）案陰謀論頻傳，還出現17人的死亡飯局名單，點名多位藝人。（圖／翻攝自微博@于朦朧）

37歲中國男星于朦朧在11日身亡後，陰謀論頻傳，還爆出一個17人的死亡飯局名單，點名范世錡、田海蓉、導演程青松、宋伊人等人，儘管都已出面否認，外界還是抱持不信態度。而近日趙露思主演的《許我耀眼》竟出現范世錡身影，火速引發大批網友拒看。除此之外，還傳出范世錡在四川的巡演票房悽慘，僅賣15張，讓外界猜測是被當成棄子。范世錡雖然早在先前就出面否認涉及于朦朧案，但一連串的輿論風暴，還是重創他的形象。繼《許我耀眼》遭拒看後，他即將舉辦的四川成都場巡迴演唱會，也傳出門票只賣出15張，而目前已賣出50張，但還沒賣完，與他過去巡演的搶票風潮反差極大。網友也紛紛猜測，范世錡是否被當成平息輿論的棄子，但目前官方都尚未證實。于朦朧離奇墜樓後，范世錡的名字被頻頻提及，特別是有網友發現，他在于朦朧死後2天的演唱會上，突然在舞台上做出「搓揉肚子」的行為，這與案情傳聞中「USB藏胃被割開」的謠言巧妙重疊，讓網友直呼：「看完背脊發涼」。根據網路傳聞，范世錡可能是邀約于朦朧到現場的人。更讓網友驚悚的是，一段疑似于朦朧被吊掛窗外的影片中，可聽見他在哭喊：「范小花救我，我手沒勁了」，而許多網友透露，「范小花」正是范世錡的綽號，讓不少人更加堅信其中另有隱情。范世錡深陷爭議後出演趙露思的新戲，火速引來粉絲揚言拒看，于朦朧粉絲在社群表示：「看到范世錡就生氣」、「案子還沒結清，絕不能給他流量」，甚至號召粉絲抵制整部劇。而趙露思的粉絲則心疼表示：「露思無辜卻被拖累」，呼籲外界能將矛頭對準爭議本身，不要讓其他演員受牽連。