我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新建成餅店黑糖沙其馬包裝食品營養標示格式未列每份含量挨罰。（圖／食藥署提供）

食藥署聯合地方政府衛生局共同執行「114年度中秋複合式專案」，其中，知名燒肉「森森燒肉－新竹清大店」被查獲日本和牛炙燒握壽司使用著色劑「細雪金箔」，遭裁罰3萬元。食藥署與地方衛生局進行「中秋應景餐飲業稽查」總計查核業者128家，查獲部分業者登錄資料不全、文件保存資料不齊全及GHP準則不符合規定，經依法要求限期改正後，均複查合格。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，查獲森森燒肉新竹清大店供應的餐點不符合食品安全衛生管理法第18條規定，「日本和牛炙燒握壽司」使用法定著色劑，裁處3萬元。根據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，金為第（九）類著色劑可用於糕餅裝飾、糖果及巧克力外層中視實際需要適量使用，且應符合食品添加物之規格標準。「中秋應景食品製造業稽查」專案中，新北市淡水區新建成餅店則因黑糖沙其馬，其包裝食品營養標示格式未列每份含量。食藥署表示，依照違反食安法第22條規定，裁處3萬元。