輝達計劃在北士科打造企業總部正陷入激烈交戰，輝達先前與地上權持有者新光人壽簽署的初始合作意向書（MOU）於今（30）日到期，目前三大解決方向包括合議移轉、先興建再移轉，以及新壽與北市府解約，不過，至今仍尚未有進一步進展，輝達能否取得T17、T18基地仍是未知數。目前三方面討論的可能解決方案包括合議移轉、先興建再移轉，以及新壽與北市府解約等3方向，但北市府、輝達及新壽各有考量，無法輕易達成共識。媒體報導指出，新壽現已主動表態希望延長MOU期限，並提出以「解約」方式處理土地卡關。中新壽開出條件，要北市府支付50年收益合計107億元，再加上32億已繳權利金，總額近140億元才願意放手。開出如此驚人的「天價」，一度在政商圈引起震撼。不過，北市府內部盤算卻截然不同。官方估算頂多退還32億權利金，加計三年合理利潤與已付開發費用，大約再補貼5億至8億元，總額約40億元上下，這才是市府底線。若新壽執意該天價條件，議會恐難以過關，雙方角力勢必白熱化。輝達態度堅定，不傾向由新壽興建完成後再移轉地上權，希望能向北市府取得T17、T18的素地，才可以避免問題複雜化，但這也代表北市府與新壽針對解約金的談判相當關鍵，市議會的態度也是焦點。新壽與北市府間落差將近百億，且必須交由市議會審核，後續發展仍有變數，由於土地卡關，輝達在台灣興建總部接連出現利空，有消息指輝達已在美國官網徵才，尋找一名具有十年以上經驗的不動產主管，地點直指印度，市場認為輝達將轉往印度設立總部。儘管知情人士強調尚未破局，但輝達執行長黃仁勳要如願在明年5月開始動土的目標，仍困難重重，這場「懸案」要僵持多久，仍有待持續關注。