迎接中秋節，台北士林萬麗酒店規劃一系列烤肉活動，10月1日起，全天候自助式餐廳「士林廚房 Shihlin Kitchen」推出每人1,580元+10%起，平日午、晚餐餐期用餐，即加贈每人鮮活龍蝦料理一隻；週末晚餐則加開戶外烤肉專區，供應炭烤麻辣小龍蝦、鹽烤海大蝦、火烤骰子牛等，通通吃到飽。另外，10月4日晚餐限定推出「泳池畔狂歡 BBQ」，每人1,680元+10%吃得到限量端出的鱈場蟹，還加碼「酒水無限暢飲」，因為席次有限，要搶訂的話手腳得快。
迎接中秋，台北士林萬麗酒店首次推出「10月4日限定．泳池畔狂歡 BBQ」，地點在館內R樓無邊際泳池畔，限定晚餐餐期，獸消費者喜愛的鱈場蟹也將以碳烤方式推出，但是當晚採限量推出，其他菜色還有「美式豬肋排」、「Porchetta 羅馬豬肉捲」、「沙嗲雞肉串」等，並搭配「自由古巴」、「螺絲起子」、「鱈魚角」等六款經典調酒，以及指定紅、白酒與無酒精飲品暢飲。
現場更邀請歌手駐唱，還可參與抽獎活動，獎項有「平日豪華客房住宿券」及「士林廚房Shihlin Kitchen平日午、晚餐自助餐券」等。「泳池畔狂歡 BBQ」僅限10月4日當晚，並限定人數，每人1,680元+10%。
士林廚房週、六日加開戶外烤肉 小龍蝦、和牛都可吃到飽
而位於台北士林萬麗酒店一樓的「士林廚房 Shihlin Kitchen 全日自助餐廳」，近日入圍知名媒體「殿堂級美食大獎」，10月1日起也推出一系列豪華餐飲專案，凡於週一至週五午、晚餐時段用餐，即可再享「每人一隻鮮活龍蝦料理」，價位每人1580元+10%起，週六、週日晚餐則加開戶外烤肉專區，「炭烤麻辣小龍蝦」、「火烤骰子牛」、「爐烤和牛」或「爐烤美國肋眼」等無限量供應，還搭配沁涼海尼根生啤暢飲。
台北士林萬麗酒店表示，餐廳設有百萬窯爐，現擀現烤的Pizza更是饕客必選，佐上嚴選台灣在地農場的有機水耕蔬菜，餐廳備有超過百道菜色，每人1,580元起。預訂電話：(02)8861-2389轉分機11611士林廚房，或上官網預訂，詳情可上台北士林萬麗酒店官方臉書粉絲專頁查詢。
台北國泰萬怡也有高空烤肉派對 1880元吃乳豬、海鮮配酒飲暢飲
台北國泰萬怡酒店14樓Drift Lounge & Bar高空戶外空間也有高空烤肉派對，10月4日晚上6點起舉辦「中秋高空燒烤饗宴派對」，匯集胡椒烤蝦、蒜香烤羊與炭火乳豬，搭配清涼海鮮吧、精緻熱鍋菜、冷菜沙拉等頂級海陸食材，更有多道甜點、當令水果、啤酒、調酒、氣泡酒等精選飲品暢飲，且每位消費者皆可享用半尾位上「雲丹烤龍蝦」，預訂者更有機會於當日抽中 MJ Kitchen自助餐廳雙人餐券，限量席次90位，即日起僅在KLOOK獨家線上販售，優惠價1,880元。
資訊來源：台北士林萬麗酒店、台北士林萬麗酒店官方臉書粉絲專頁、台北國泰萬怡酒店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
