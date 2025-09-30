我是廣告 請繼續往下閱讀

台中新光三越走過226個停業日子，日前復業員工歡欣鼓舞，看在2020年遭停航的遠東航空千餘員工眼中，內心十分感慨。遠航自救會長鄧銀貴今（30）日表示，5年來，員工失業沒有收入，不少人生活遭受衝擊。自救會喊話，前董事長張綱維所涉掏空案，高院明天將再次開庭，盼合議庭能保障程序正義，給遠航一個再生機會，也維護千餘員工工作權。成立於1957年的遠東航空公司，因前董事長張綱維被控掏空公司資產超過32億元，2020年1月遭交通部停航處分。全案歷經台北地院4年多審理，張綱維一審被依背信等罪，判刑15年。鄧銀貴表示，自救會對此案的程序正義提出質疑，指高院合議庭2位法官是今年8月底新上任，參與審理不到一個月，面對數量龐大的卷證，恐無法詳盡審閱。他們也請求重視被告權益，仔細審慎閱卷、調查對被告的有利證據，並傳喚交通部官員作證，釐清當年民航局會議記錄不實之處。鄧銀貴表示，創立於1957年的遠東航空公司，曾經是台灣跟離島航線的龍頭，並且有國際航線的航權，無奈於2020年1月31號遭民航局違法廢除營運許可，在看到新光三越員工復業時歡欣鼓舞的畫面，他跟許多員工都感慨萬千，希望法院可以還張維綱清白。鄧銀貴說，等了5年還看不到遠航何時能復航，遠航目前還有七架民航機停放在松山、桃園及高雄機場，包括機師、空姐、地勤及機械員、行政人員千餘人，很多都已服務20、30年，遠航停飛後，員工為了生計四散各地，有的從事保全、送貨員，生活受到衝擊，無不期盼重返遠航大家庭，發揮專業服務更多人。鄧銀貴表示，遠航過去是以松山機場為根據地，近年來台中國際機場設備不斷升級，如果官司能平反，下一步就要爭取復航，重啟航班，並以台中國際機場為根據地，帶動中部交通及經濟發展，提供中部700萬人口更好飛航服務。